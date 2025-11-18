Spuntata la presunta data d'uscita di Silent Hill Townfall, che sarebbe davvero molto vicino

Solo una voce?

Annunciato nel lontano 2022, Silent Hill Townfall è una collaborazione tra Konami e Annapurna Interactive. A oggi non si sa molto del progetto, di cui è stato mostrato soltanto un criptico video. Tanti pensavano addirittura che fosse stato cancellato, visti gli anni trascorsi.

La pagina del negozio con la data d'uscita, foto di CD Action

Invece pare che sarà il prossimo Silent Hill a uscire, dopo i successi del remake di Silent Hill 2 e di Silent Hill f. e-shop Liverpool Mexico aveva pubblicato la pagina ufficiale del gioco con tanto di data d'uscita, poi rimossa. Fortunatamente, il sito polacco CD Action è riuscito a catturare uno screenshot.

È importante ribadire che Konami e Annapurna non hanno ancora pubblicato nulla di ufficiale riguardo Silent Hill Townfall, di cui ancora non si sa niente di certo. Comunque sia, alcune coincidenze vanno notate. Ad esempio quella dell'arrivo dell'Xbox Partner Preview il 20 novembre, in cui dovrebbe esserci Silent Hill 2 Remake, stando alle voci di corridoio. Che ci sia spazio anche per Townfall? C'è anche da considerare l'avvicinarsi dei TGA, che potrebbero essere un ottimo palco per mostrare il gioco.

Insoma, di occasioni per mostrare finalmente il gioco ce ne sono diverse, da qui alla fine dell'anno.