Silent Hill f e Silent Hill Townfall saranno svelati presto? Konami commenta lo sviluppo dei due giochi

Ci sono altri giochi in sviluppo e certamente i fan sono curiosi di sapere cosa ci si può aspettare da essi.

Le parole di Konami su Silent Hill

Parlando con 4Gamer delle sue ambizioni per il 2025, il produttore della serie Motoi Okamoto ha dichiarato che, dopo la pubblicazione di Silent Hill 2, Konami e i suoi partner di sviluppo stanno continuando a lavorare duramente sui capitoli precedentemente annunci e che "faranno del nostro meglio" per rivelare nuove informazioni su entrambi i giochi.

"Nel 2024 abbiamo pubblicato con successo Silent Hill 2 ricevendo grandi apprezzamenti dai fan. Ora rimangono i titoli già annunciati Silent Hill f e Silent Hill: Townfall", ha dichiarato Okamoto. "Stiamo lavorando duramente su entrambi i titoli per soddisfare le aspettative dei fan. Faremo del nostro meglio per essere in grado di fornire nuovi aggiornamenti".

Ricordiamo infine che Silent Hill f è in sviluppo in collaborazione con NeoBards Entertainment ed è ambientato nel Giappone rurale degli anni '60, anziché nella città di Silent Hill. Silent Hill: Townfall, invece, è sviluppato dallo studio Observation No Code con Unreal Engine 5 e, secondo i rumor, è il primo capitolo di una serie antologica.

