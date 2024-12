Gli auricolari Apple AirPods 4 tornano al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le caratteristiche degli auricolari di Apple

Le Apple AirPods 4 dispongono di un profilo ottimizzato e di uno stelo più corto, per la massima comodità e stabilità. Supportano la cancellazione attiva del rumore così come della funzione "Rilevamento conversazione" che abbassa in automatico il volume degli auricolari. Con la funzione "Isolamento vocale" invece gli auricolari sono in grado di migliorare la qualità delle telefonate in aree rumorose.

Il contenuto della confezione degli auricolari di Apple

Permettono di usare i comandi vocali di Siri e anche l'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Inoltre, gli auricolari fanno partire automaticamente l'audio quando li indossi, e lo mettono in pausa non appena li togli.