Ortizan: l’altoparlante Bluetooth portatile impermeabile in offerta su AliExpress

L'altoparlante Bluetooth Ortizan è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 26,59€ scende a 23,59€ grazie al coupon ITBTS03, che garantisce uno sconto di 3€. Il codice è valido dal 18/08 al 27/08, utilizzabile una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Acquista qui l'altoparlante Ortizan in offerta.
Questo speaker portatile si distingue per i 40W di potenza con bassi migliorati, pensati per offrire un suono pieno e coinvolgente anche all'aperto. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, la connessione risulta stabile e veloce con smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.
Resistente e pronto a ogni situazione
L'Ortizan è certificato IP7, quindi completamente impermeabile e adatto anche all'uso sotto la doccia o in piscina. La batteria garantisce fino a 30 ore di autonomia, rendendolo ideale per gite, feste o giornate al mare senza doversi preoccupare della ricarica.
Compatto, leggero e dal design moderno, questo altoparlante è pensato per chi vuole portare la musica sempre con sé. Con la promozione su AliExpress diventa una delle opzioni più convenienti della sua categoria, perfetta per unire potenza, resistenza e versatilità.