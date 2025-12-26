0

The Outer Worlds 2 Premium Edition per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo The Outer Worlds 2 Premium Edition per PS5 con uno sconto del 30%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/12/2025
The Outer Worlds 2 Premium Edition
The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
Su Amazon è disponibile The Outer Worlds 2 Premium Edition per PS5 a 69,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 96,51 €, e il prezzo consigliato di 99,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Contenuti della Premium Edition

I contenuti di questa edizione sono i seguenti:

  • The Outer Worlds 2
  • DLC Pass per due espansioni della storia
  • Pacchetto Moon Man's Corporate Appreciation Premium Prize
  • Artbook digitale
  • Colonna sonora originale

Si tratta del seguito del pluripremiato GDR di fantascienza in prima persona di Obsidian Entertainment, dove vivrai una nuova avventura con nuove armi, nemici inediti e un nuovo equipaggio. Potrai creare il tuo personaggio con abilità e scelte che riflettono il tuo stile di gioco. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

