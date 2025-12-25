I giochi al prezzo di 100$ arriveranno, è solo questione di tempo, per l'ex-director di Call of Duty

La questione ricorre ormai da mesi nelle discussioni sul prossimo futuro dei videogiochi, considerando che questa generazione ha ormai assimilato lo standard dei tripla A a 80€ (70$ in USA) e sta iniziando ad avere a che fare con i titoli a 90€ (80$ in USA), come abbiamo visto per alcuni giochi fisici per Nintendo Switch 2.

Per l'ex-creative director del multiplayer di Call of Duty, Greg Reisdorf , il fatto che i giochi arrivino al prezzo di 100 dollari è inevitabile ormai, si tratterebbe solo di una questione di tempo, e probabilmente non manca molto a questo punto.

Si aspetta solo il primo tentativo

"Prima o poi arriverà il gioco da 100 dollari, solo che nessuno al momento vuole essere il primo a farlo", ha riferito Reisdorf in una recente intervista. "Tutti gli editori stanno aspettando. The Outer Worlds era stato etichettato con un prezzo di 80 dollari senza che nemmeno il tema di sviluppo lo sapesse", ha riferito.

Quest'ultima questione riguarda la decisione iniziale di Microsoft di lanciare The Outer Worlds 2 al prezzo di 80$ come primo esperimento in questo senso per Xbox Game Studios, cosa che però è stata velocemente rivista e corretta, facendo tornare il prezzo ai 70$ standard dopo le grandi polemiche scatenate.

"Sono sicuro che Grand Theft Auto VI potrebbe farlo e avrebbe comunque un successo strepitoso e tutti ne sarebbero entusiasti perché sarà un prodotto di qualità", ha aggiunto l'ex-director di Call of Duty.

"Si ottiene ciò per cui si paga, giusto? Anche GTA Online è enorme, con tutti quei server e tutto il resto che lo fa funzionare sul lato personalizzato, il che comporta costi notevoli per mantenerlo in funzione".

Secondo Reisdorf, il principale indiziato ad avviare la pratica del prezzo a 100$ sarebbe GTA 6, forse l'unico gioco che possa permettersi di tentare una mossa del genere e raggiungere comunque un successo enorme, ma a quel punto lo standard potrebbe essere adottato da altri, come anche Call of Duty.

D'altra parte, secondo lo sviluppatore, in alcuni casi si tratta di titoli in grado di offrire una grande quantità di contenuti su molteplici fronti fra single player, multiplayer, modalità di gioco e supporto online, dunque sarebbe giustificabile una spesa superiore da parte degli utenti.