L'horror BrokenLore: Follow ha una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Il gioco sarà dunque disponibile il primo giugno 2026 su PC e console, come dimostra il video riportato qui sotto, lanciandoci in un'avventura in prima persona dai toni decisamente inquietanti.

In occasione dello State of Play dello scorso novembre erano stati annunciati BrokenLore: Unfollow e BrokenLore: Ascend, con i quali questo Follow forma una sorta di saga dell'orrore, all'interno di una sorta di ambientazione comune che mette in scena varie situazioni tipiche del genere, ma con una certa attenzione all'aspetto psicologico.

Serafini Productions ha annunciato la data di uscita di BrokenLore: Follow su PC, PS5 e Xbox Series X|S con un nuovo trailer che mostra qualcosa di questo particolare horror, altro capitolo di una serie che si è piuttosto affermata tra gli appassionati del genere.

Un'esperienza costruita con il supporto di psicologi

BrokenLore: Follow viene descritto come un'esperienza horror psicologica in prima persona da parte del team di sviluppo: la storia è incentrata su Anne, una giovane donna tormentata dal suo doloroso passato.

Dopo essersi risvegliata nella casa d'infanzia, Anne inizia a scontrarsi con manifestazioni surreali dei suoi ricordi ed esperienze passate.

Guidata dalla sua bambola di quanto era bambina, che sembra dotata di coscienza, Anne è costretta ad affrontare varie minacce e sfide, che in qualche modo sono delle rappresentazioni dei propri problemi legati all'accettazione di sé, all'autostima e al suo difficile rapporto con la madre.

Attraverso sette diversi capitoli, Anne rivisita luoghi chiave della sua vita e della sua infanzia, rivive ricordi ed esperienze e fa i conti con gli errori e i dolori del passato, il tutto mentre viene inseguita da un'entità terrificante che ha una sorprendente somiglianza con sua madre.

Visto il materiale trattato, BrokenLore: Follow è stato sviluppato con la guida della psicologa Emanuela Papa, per garantire una rappresentazione accurata dei temi delicati affrontati nel gioco.