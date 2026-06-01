Naruto sta per tornare con un nuovo videogioco e altri progetti

A dire il vero non è passato molto dall'ultimo titolo videoludico basato sulla serie: nonostante Naruto abbia ufficialmente lasciato spazio a Boruto ormai da quasi dieci anni, il videogioco più recente è del 2023 con Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections .

Sembra proprio che Naruto sia destinato a tornare in scena nel prossimo futuro, con vari progetti tra i quali pare sia previsto anche un nuovo videogioco , in base a quanto riferito da TV Tokyo, una delle compagnie che detengono i diritti sulla serie animata basata sul manga di Masashi Kishimoto.

Una nuova fase partirà con il 25° anniversario

Del resto, anche Naruto to Boruto: Shinobi Striker continua il suo percorso come gioco multiplayer online in stile live service, ma rimanendo piuttosto in sordina, dunque c'è sicuramente spazio per un altro videogioco incentrato sul celebre personaggio creato da Kishimoto.

Le celebrazioni del 25° anniversario dovrebbero dare il via a "una nuova fase" per Naruto, secondo quanto riferito da TV Tokyo, che evidentemente comprende anche un videogioco inedito, con uscite previste a partire dal 2027 ma anche per gli anni successivi.

La compagnia ha peraltro riferito che ci sono "diversi progetti" tra i quali "film e giochi sviluppati con nuovi partner", dunque è possibile che, sul fronte videoludico, si tratti di giochi sviluppati da altri team rispetto a CyberConnect2, ma attendiamo dunque annunci al riguardo.

Nel frattempo, sul fronte manga prosegue la pubblicazione di Boruto: Two Blue Vortex con nuovi capitoli a cadenza mensile, mentre non ci sono ancora informazioni precise sul suo adattamento in serie animata, anche se questo potrebbe far parte delle novità previste dal 2027 in poi.