I nuovi episodi di Naruto potrebbero avere finalmente un periodo di uscita definito

Si tratterebbe di quattro episodi speciali inediti, destinati ad espandere gli eventi di Naruto, sebbene i dettagli su questi siano ancora vaghi, dunque non è facile capire di cosa si tratti di preciso.

Dopo essere stati annunciati in occasione del ventesimo anniversario della serie, i nuovi episodi di Naruto non sono ancora stati pubblicati da Studio Pierrot, dunque rimaniamo in attesa di una comunicazione sul periodo di uscita ufficiale, sebbene siano intanto emerse nuove voci di corridoio sul lancio .

Una lunga attesa

Dopo essere stati annunciati per la prima volta nel 2023, inizialmente previsti per il 20° anniversario di Naruto, i quattro nuovi episodi sono stati posticipati in maniera indefinita da Studio Pierrot, a quanto pare per la necessità di incrementare la qualità della produzione, cosa che si scontrava con i tanti altri impegni dello studio.

Un'illustrazione di Naruto da Kishimoto

Nonostante si siano un po' perse le tracce del progetto, sembra che questo non sia stato cancellato e i quattro episodi speciali inediti di Naruto sarebbero ancora in produzione presso lo studio, con lancio che ora sarebbe stato spostato verso il 2026 inoltrato.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli, ma in base a quanto trapelato sembra che i quattro episodi siano ambientati prima del time-skip e dunque sarebbero precedenti agli eventi narrati in Naruto Shippuden, con il team 7 ancora al completo prima della fuga di Sasuke e con i protagonisti bambini.

Nel frattempo, Boruto si trova ancora bloccato in un lungo iato iniziato nel 2023, in attesa dell'adattamento animato della conclusione della prima parte e di Two Blue Vortex, mentre la versione manga sta proseguendo regolarmente la pubblicazione.