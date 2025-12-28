Xiaomi 17 Ultra segna un nuovo capitolo con Leica: fotografia mobile al centro della strategia

Il risultato è uno smartphone che cambia approccio rispetto al passato : più sottile, più equilibrato nel design e soprattutto più ambizioso sul fronte imaging, dove Xiaomi vuole chiaramente distinguersi in un mercato sempre più affollato di flagship potenti ma spesso simili tra loro.

Un Ultra più sottile e più ragionato

Uno degli elementi più evidenti del Xiaomi 17 Ultra è il design. Con uno spessore di soli 8,29 mm, è il modello Ultra più sottile mai realizzato dall'azienda, senza però sacrificare la batteria, che resta generosa. La scelta di adottare per la prima volta un display completamente piatto segna una rottura con il passato recente e punta a migliorare ergonomia e precisione d'uso, soprattutto in ambito fotografico.

Lo Xiaomi 17 Ultra

Il lavoro sul telaio in lega di alluminio micro-curvata e sulla disposizione del modulo fotografico non è solo estetico: Xiaomi ha cercato di migliorare il bilanciamento in mano, riducendo l'effetto "top-heavy" tipico degli smartphone con sensori di grandi dimensioni. È un dettaglio che dice molto sull'attenzione rivolta a chi utilizza il telefono come strumento creativo quotidiano.