Minecraft e Stranger Things insieme nel nuovo DLC ispirato alla serie Netflix

Minecraft ha appena ricevuto un DLC di Stranger Things, che arriva in concomitanza con il debutto del Volume 2 della quinta stagione della serie Netflix, portando i personaggi dello show all'interno del mondo cubettoso del blockbuster firmato Mojang.
Sviluppato da Blockception, il pacchetto è disponibile nel Marketplace al prezzo di 1510 monete (circa 8,99€) e promette di condurre i giocatori di Minecraft all'interno di un viaggio che attraversa le diverse stagioni della serie televisiva fra misteri, indagini combattimenti e citazioni che non mancheranno di entusiasmare i fan.
Il cuore del DLC è rappresentato da un'ampia mappa che ricrea le atmosfere anni '80 di Hawkins, immergendoci nelle situazioni più tipiche della cittadina americana e dei suoi abitanti, per poi sfociare negli eventi che hanno caratterizzato le stagioni di Stranger Things, riproposti sotto forma di missioni.
L'esplorazione è uno degli elementi chiave del DLC, con i giocatori che possono muoversi liberamente tra Hawkins, il Sottosopra e altre location iconiche dello show, ad esempio lo Starcourt Mall, la casa di Vecna e il laboratorio russo sotterraneo.
Voxel sottosopra
Capace di stabilire nuovi record su Netflix, la Stagione 5 di Stranger Things concluderà il lungo percorso della serie creata dai Duffer Brothers, e il DLC di Minecraft si pone come un ottimo modo per celebrare la conclusione di questa esperienza.
Un aspetto interessante del pacchetto è che completando le missioni e gli obiettivi assisteremo all'evoluzione di Hawkins, sbloccando man mano nuove zone, scenari e minacce che potremo affrontare in solitaria oppure, meglio, in cooperativa insieme ad altri giocatori.
Naturalmente avremo la possibilità di controllare numerosi personaggi dello show, ognuno dotato di abilità peculiari: dalla telecinesi di Undici alle conoscenze tecniche del dottor Brenner, dall'ingegno di Suzie al coraggio di Eddie, per arrivare infine ai poteri di Vecna.