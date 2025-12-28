Minecraft e Stranger Things insieme nel nuovo DLC ispirato alla serie Netflix

Minecraft ha appena ricevuto un DLC di Stranger Things, che arriva in concomitanza con il debutto del Volume 2 della quinta stagione della serie Netflix, portando i personaggi dello show all'interno del mondo cubettoso del blockbuster firmato Mojang.

Sviluppato da Blockception, il pacchetto è disponibile nel Marketplace al prezzo di 1510 monete (circa 8,99€) e promette di condurre i giocatori di Minecraft all'interno di un viaggio che attraversa le diverse stagioni della serie televisiva fra misteri, indagini combattimenti e citazioni che non mancheranno di entusiasmare i fan.

Il cuore del DLC è rappresentato da un'ampia mappa che ricrea le atmosfere anni '80 di Hawkins, immergendoci nelle situazioni più tipiche della cittadina americana e dei suoi abitanti, per poi sfociare negli eventi che hanno caratterizzato le stagioni di Stranger Things, riproposti sotto forma di missioni.

L'esplorazione è uno degli elementi chiave del DLC, con i giocatori che possono muoversi liberamente tra Hawkins, il Sottosopra e altre location iconiche dello show, ad esempio lo Starcourt Mall, la casa di Vecna e il laboratorio russo sotterraneo.