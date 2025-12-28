1

Minecraft e Stranger Things insieme nel nuovo DLC ispirato alla serie Netflix

Blockception ha realizzato un divertente DLC dedicato a Stranger Things per Minecraft, in concomitanza con l'arrivo del Volume 2 della quinta stagione dello show Netflix.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/12/2025
I personaggi di Stranger Things in Minecraft
Minecraft
Minecraft
Articoli News Video Immagini

Minecraft ha appena ricevuto un DLC di Stranger Things, che arriva in concomitanza con il debutto del Volume 2 della quinta stagione della serie Netflix, portando i personaggi dello show all'interno del mondo cubettoso del blockbuster firmato Mojang.

Sviluppato da Blockception, il pacchetto è disponibile nel Marketplace al prezzo di 1510 monete (circa 8,99€) e promette di condurre i giocatori di Minecraft all'interno di un viaggio che attraversa le diverse stagioni della serie televisiva fra misteri, indagini combattimenti e citazioni che non mancheranno di entusiasmare i fan.

Il cuore del DLC è rappresentato da un'ampia mappa che ricrea le atmosfere anni '80 di Hawkins, immergendoci nelle situazioni più tipiche della cittadina americana e dei suoi abitanti, per poi sfociare negli eventi che hanno caratterizzato le stagioni di Stranger Things, riproposti sotto forma di missioni.

Minecraft: il grosso aggiornamento Mounts of Mayhem ha una data di uscita ufficiale Minecraft: il grosso aggiornamento Mounts of Mayhem ha una data di uscita ufficiale

L'esplorazione è uno degli elementi chiave del DLC, con i giocatori che possono muoversi liberamente tra Hawkins, il Sottosopra e altre location iconiche dello show, ad esempio lo Starcourt Mall, la casa di Vecna e il laboratorio russo sotterraneo.

Voxel sottosopra

Capace di stabilire nuovi record su Netflix, la Stagione 5 di Stranger Things concluderà il lungo percorso della serie creata dai Duffer Brothers, e il DLC di Minecraft si pone come un ottimo modo per celebrare la conclusione di questa esperienza.

Un aspetto interessante del pacchetto è che completando le missioni e gli obiettivi assisteremo all'evoluzione di Hawkins, sbloccando man mano nuove zone, scenari e minacce che potremo affrontare in solitaria oppure, meglio, in cooperativa insieme ad altri giocatori.

Naturalmente avremo la possibilità di controllare numerosi personaggi dello show, ognuno dotato di abilità peculiari: dalla telecinesi di Undici alle conoscenze tecniche del dottor Brenner, dall'ingegno di Suzie al coraggio di Eddie, per arrivare infine ai poteri di Vecna.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Minecraft e Stranger Things insieme nel nuovo DLC ispirato alla serie Netflix