Exynos 2600 cambia passo: Samsung raddoppia la potenza grafica con una GPU RDNA 4 su misura

Il cuore della novità è la grafica Xclipse 960, una soluzione che nasce sì dalla collaborazione con AMD , ma che segna un passo avanti decisivo: per la prima volta Samsung non si limita ad adattare un progetto esistente, bensì realizza una GPU personalizzata partendo dalle fondamenta dell'architettura RDNA 4. Un segnale chiaro di ambizioni più alte, in un contesto dove la competizione con Apple e Qualcomm si gioca sempre più sul terreno dell'integrazione verticale.

Una GPU più potente

La nuova Xclipse 960 utilizza una versione ridimensionata e adattata di RDNA 4, internamente identificata come MGFX4. A differenza delle generazioni precedenti, Samsung avrebbe curato in prima persona il design del blocco grafico, mantenendo la compatibilità concettuale con l'ecosistema AMD ma prendendo il controllo delle scelte architetturali. Il risultato, stando ai primi dati, è un incremento netto delle capacità di calcolo e un miglioramento sensibile delle prestazioni grafiche avanzate rispetto all'Exynos 2500.

Il salto non è solo numerico: le prestazioni in scenari complessi risultano più stabili e la gestione dei carichi grafici appare più efficiente, un aspetto cruciale per smartphone di fascia alta orientati a gaming, realtà aumentata e applicazioni AI sempre più sofisticate. È evidente che Samsung stia cercando di costruire una propria identità anche nel campo delle GPU, seguendo una traiettoria simile a quella già percorsa con successo da Apple.