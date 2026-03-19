iPhone 18 Pro accoglierà 12 novità specifiche: vediamole nel dettaglio

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sul prossimo iPhone 18 Pro, il cui debutto dovrebbe avvenire entro quest'anno. Secondo quanto trapelato, lo smartphone accoglierà 12 novità specifiche, che riepiloghiamo di seguito. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, quindi potrebbero subentrare delle variazioni o delle possibili smentite. In ogni caso, ecco cosa potremmo aspettarci.
Cosa cambia con l’iPhone 18 Pro
Partiamo dai cambiamenti principali. Potremo aspettarci una Dynamic Island più piccola, con il Face ID che dovrebbe essere integrato sotto lo schermo, sebbene non sia ancora sicuro. I display dovrebbero essere da 6,3 e 6,9 pollici (per il Pro Max) e la parte inferiore dello smartphone dovrebbe ospitare tre fotocamere.
Come già anticipato nei giorni scorsi, potremo anche aspettarci display LTPO+, ancora più efficienti e vantaggiosi in termini di durata della batteria. All'interno del dispositivo si prevede il chip A20 Pro con processo a 2nm di TSMC, garantendo un miglioramento significativo delle prestazioni e dell'efficienza energetica.
Altre novità includono il modem C2, ancora più utile ed efficace in termini di consumo energetico, e il chip N2. Ricordiamo che il chip N1 debuttato su iPhone 17 è progettato da Apple e supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, oltre a migliorare le prestazioni di Hotspot e AirDrop.
Il comparto fotografico dovrebbe accogliere una fotocamera principale Fusion da 48 MP con apertura variabile, offrendo quindi un maggiore controllo sulla profondità di campo. Inoltre, dovremmo trovare un pulsante per il controllo della fotocamera più semplice da usare, senza quindi gesti di scorrimento.
Altre novità
Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, l'iPhone 18 Pro dovrebbe essere offerto in un colore speciale, a quanto pare rosso. La parte posteriore in Ceramic Shield per la ricarica MagSafe dovrebbe accogliere un aspetto simile al vetro satinato. Infine, l'iPhone 18 Pro Max potrebbe essere più spesso del 17 Pro Max, probabilmente per ospitare una batteria ancora più capiente, ma le differenze non dovrebbero essere significative. Nel frattempo, ricordiamo che Apple potrebbe estendere i display ProMotion a 120 Hz a tutta la gamma di smartphone, anche quelli più economici.