iPhone 18 Pro accoglierà 12 novità specifiche: vediamole nel dettaglio

Cosa cambia con l’iPhone 18 Pro

Partiamo dai cambiamenti principali. Potremo aspettarci una Dynamic Island più piccola, con il Face ID che dovrebbe essere integrato sotto lo schermo, sebbene non sia ancora sicuro. I display dovrebbero essere da 6,3 e 6,9 pollici (per il Pro Max) e la parte inferiore dello smartphone dovrebbe ospitare tre fotocamere.

Come già anticipato nei giorni scorsi, potremo anche aspettarci display LTPO+, ancora più efficienti e vantaggiosi in termini di durata della batteria. All'interno del dispositivo si prevede il chip A20 Pro con processo a 2nm di TSMC, garantendo un miglioramento significativo delle prestazioni e dell'efficienza energetica.

Altre novità includono il modem C2, ancora più utile ed efficace in termini di consumo energetico, e il chip N2. Ricordiamo che il chip N1 debuttato su iPhone 17 è progettato da Apple e supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, oltre a migliorare le prestazioni di Hotspot e AirDrop.

iPhone 17 Pro

Il comparto fotografico dovrebbe accogliere una fotocamera principale Fusion da 48 MP con apertura variabile, offrendo quindi un maggiore controllo sulla profondità di campo. Inoltre, dovremmo trovare un pulsante per il controllo della fotocamera più semplice da usare, senza quindi gesti di scorrimento.