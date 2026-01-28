iPhone 18 Pro: spunta l’ipotesi teleconverter, test avanzati per obiettivi rivoluzionati

Le informazioni arrivano dalla Cina e suggeriscono che la tecnologia sia entrata in una fase avanzata di test. Se confermata, rappresenterebbe una novità rilevante per la strategia fotografica di Apple, tradizionalmente orientata a privilegiare l'elaborazione computazionale rispetto a soluzioni ottiche più tipiche del mondo delle fotocamere tradizionali.

La fotocamera continua a essere uno dei principali terreni di evoluzione per l'iPhone. In vista della prossima generazione, attesa per settembre 2026, nuove indiscrezioni indicano che Apple avrebbe compiuto un passo avanti nello sviluppo di un sistema di apertura variabile per i modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max .

Apertura focale e teleconverter per iPhone 18 Pro?

A riportare l'indiscrezione è l'account Weibo noto come Smart Pikachu, secondo cui il sistema di apertura variabile sarebbe entrato nella fase di campionamento ingegneristico avanzato. Si tratta di uno stadio in cui i componenti sono già molto vicini alla configurazione finale, anche se non ancora destinati con certezza alla produzione di massa.

Il post di Smart Pikachu su Weibo tradotto automaticamente

L'apertura variabile consentirebbe un controllo diretto sulla quantità di luce che raggiunge il sensore, offrendo benefici sia nella gestione delle alte luci sia nella resa della profondità di campo. Questo approccio permetterebbe di affiancare, e in parte superare, alcune limitazioni della fotografia computazionale, ampliando le possibilità creative soprattutto in condizioni di luce complessa.

Già a dicembre 2024 l'analista Ming-Chi Kuo aveva indicato che la fotocamera principale posteriore degli iPhone 18 Pro avrebbe adottato un sistema di apertura variabile, una prima assoluta per la linea iPhone. Un ulteriore report dell'ottobre 2025 aveva poi rafforzato questa ipotesi, parlando di contatti avviati con i fornitori per i componenti necessari.

La novità più recente riguarda però la possibile valutazione di un teleconverter. Nelle fotocamere tradizionali, questo elemento ottico aumenta la lunghezza focale effettiva, migliorando lo zoom a scapito della luminosità. Applicato a uno smartphone, un sistema simile potrebbe migliorare la qualità dello zoom medio e lungo raggio, riducendo il ricorso al ritaglio digitale. In questo scenario, l'apertura variabile potrebbe compensare la perdita di luce aprendo maggiormente il diaframma quando il teleconverter è in uso.

Dal punto di vista dello sviluppo del prodotto, il design generale degli iPhone 18 Pro sarebbe già definito. In questa fase Apple tende a concentrare i test su singole funzionalità, come i moduli fotografici, portando avanti valutazioni parallele senza un impegno definitivo verso la produzione su larga scala. Le prove servono a verificare prestazioni ottiche, affidabilità e fattibilità industriale.

Non sarebbe però la prima volta che una funzione promettente viene scartata. L'apertura variabile era stata associata anche a precedenti generazioni di iPhone, senza poi arrivare sul mercato. Le informazioni diffuse da Smart Pikachu vanno poi prese con cautela. Il leaker è considerato affidabile sul fronte dei dispositivi Android, ma ha un track record ancora limitato quando si tratta di prodotti Apple. Alcune sue recenti anticipazioni, come quelle sull'iPhone 17e, non hanno ancora trovato riscontri ufficiali.

Intanto Apple è a rischio rincari: il costo di iPhone 18 potrebbe aumentare rispetto ai modelli precedenti a causa della crisi delle RAM.