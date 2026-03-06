M5 Max: miglioramento minimo rispetto a M4 Max, ma supera M3 Ultra secondo i primi benchmark

Su Geekbench sono emersi i primi benchmark del nuovo M5 Max di Apple . Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, ma i risultati sono piuttosto interessanti. Come vi abbiamo anticipato, i miglioramenti rispetto al precedente M4 Max non sono particolarmente significativi. C'è però un aspetto positivo, dato che supera l'M3 Ultra sia nei benchmark single-core che multi-core, con un discreto vantaggio. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

I primi risultati

Tutti i dati sono stati riportati su Geekbench 6. Si tratta precisamente di tre benchmark comparativi single-core e multi-core. L'M4 Max a 16 core risulta leggermente più lento dell'M5 Max, quindi la differenza non è particolarmente significativa.

Ecco di seguito un pratico riepilogo:

M5 Max CPU 18 core

Punteggio single-core: 4.268

Punteggio multi-core: 29.233

M4 Max CPU 16 core

Punteggio single-core: 4.049

Punteggio multi-core: 26.509

Come vedete il chip M5 Max è chiaramente migliore, ma a sorprendere realmente è il confronto con l'M3 Ultra. Nonostante abbia una CPU a 18 core, rispetto ai 32 core dell'M3 Ultra, l'M5 Max è il chipset multi-core più veloce.

I risultati

Ecco il punteggio dell'M3 Ultra:

Punteggio single-core: 3.247

Punteggio multi-core: 28.169

Ricapitolando, l'M5 Max risulta il 5,4% più veloce dell'M4 Max nel single-core e il 10,3% nel multi-core. Rispetto all'M3 Ultra, invece, è più veloce del 31,4% nei test single-core, con un incremento del 3,8% nel multi-core.