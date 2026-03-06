0

M5 Max: miglioramento minimo rispetto a M4 Max, ma supera M3 Ultra secondo i primi benchmark

L'M5 Max offre solo lievi miglioramenti rispetto all'M4 Max, ma sorprende superando in prestazioni anche l'M3 Ultra, secondo i primi test. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/03/2026
M5 Max

Su Geekbench sono emersi i primi benchmark del nuovo M5 Max di Apple. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, ma i risultati sono piuttosto interessanti. Come vi abbiamo anticipato, i miglioramenti rispetto al precedente M4 Max non sono particolarmente significativi. C'è però un aspetto positivo, dato che supera l'M3 Ultra sia nei benchmark single-core che multi-core, con un discreto vantaggio. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

I primi risultati

Tutti i dati sono stati riportati su Geekbench 6. Si tratta precisamente di tre benchmark comparativi single-core e multi-core. L'M4 Max a 16 core risulta leggermente più lento dell'M5 Max, quindi la differenza non è particolarmente significativa.

Ecco di seguito un pratico riepilogo:

M5 Max CPU 18 core

  • Punteggio single-core: 4.268
  • Punteggio multi-core: 29.233

M4 Max CPU 16 core

  • Punteggio single-core: 4.049
  • Punteggio multi-core: 26.509

Come vedete il chip M5 Max è chiaramente migliore, ma a sorprendere realmente è il confronto con l'M3 Ultra. Nonostante abbia una CPU a 18 core, rispetto ai 32 core dell'M3 Ultra, l'M5 Max è il chipset multi-core più veloce.

I risultati
I risultati

Ecco il punteggio dell'M3 Ultra:

  • Punteggio single-core: 3.247
  • Punteggio multi-core: 28.169

Ricapitolando, l'M5 Max risulta il 5,4% più veloce dell'M4 Max nel single-core e il 10,3% nel multi-core. Rispetto all'M3 Ultra, invece, è più veloce del 31,4% nei test single-core, con un incremento del 3,8% nel multi-core.

Apple presenta MacBook Neo: il nuovo Mac da 699€ con chip A18 Pro e display Liquid Retina Apple presenta MacBook Neo: il nuovo Mac da 699€ con chip A18 Pro e display Liquid Retina

MacBook ancora più potenti

L'annuncio dei nuovi MacBook risale a pochi giorni fa. I nuovi chip sono costruiti sulla nuova architettura Fusion che combina due die a 3 nanometri di terza generazione in un unico System on Chip. La GPU fino a 40-core introduce un Neural Accelerator per ogni core: ciò si declina in prestazioni IA fino a 4 volte superiori rispetto alla generazione precedente e fino a 8 volte rispetto ai modelli con M1. Per saperne di più vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato ai nuovi MacBook.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
M5 Max: miglioramento minimo rispetto a M4 Max, ma supera M3 Ultra secondo i primi benchmark