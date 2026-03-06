Il nuovo Planet of Lana 2 è in offerta su Instant Gaming: lo puoi acquistare ad un prezzo bassissimo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Planet of Lana 2 che cala drasticamente di prezzo su Instant Gaming: lo sconto attivo è del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 13,90€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Ci teniamo a sottolineare che, attualmente, il gioco risulta essere leggermente scontato anche su Steam ma, il prezzo di Instant Gaming è tra i più bassi disponibili su tutti gli store di key digitali . E dunque può rappresentare una buona occasione per acquistare un nuovo titolo ad un prezzo ancor più basso.

Ulteriori dettagli sul gioco

Planet of Lana II è un'avventura puzzle-platform in cui il mondo cambia sotto l'influenza della tecnologia e delle ambizioni delle diverse tribù. Sul pianeta di Lana e del suo compagno Mui, il progresso porta opportunità ma anche squilibri, alimentando conflitti e sete di potere. Quando la ricerca del controllo va oltre i limiti, i protagonisti intraprendono un viaggio che svela verità nascoste sulla loro terra e sulle proprie origini.

L'esperienza si sviluppa attraverso un mondo dipinto a mano, dove natura e tecnologia convivono. Il gameplay si concentra su puzzle ambientali e cooperazione tra Lana e Mui, valorizzando osservazione e timing piuttosto che soluzioni complesse. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.