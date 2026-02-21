1

Planet of Lana 2: Children of the Leaf si mostra in un nuovo video gameplay

Il nuovo gameplay di Planet of Lana 2 mostra la foresta di Wemari, puzzle ambientali e sezioni stealth con Lana e Mui. Il sequel mantiene lo stile dipinto a mano e la narrazione senza dialoghi, in vista del debutto del 5 marzo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/02/2026
Uno scatto da Planet of Lana 2
Wishfully ha pubblicato un nuovo video gameplay di Planet of Lana 2: Children of the Leaf, la prossima avventura puzzle‑platform in arrivo il mese prossimo. Potete vederlo nel lettore qui sotto.

Il filmato mostra una rigogliosa foresta nella regione di Wemari e un villaggio della stessa area, offrendo uno sguardo su puzzle ambientali dinamici e su brevi sezioni stealth mentre i due protagonisti, Lana e Mui, attraversano la zona.

Mancano poche settimane al lancio

Planet of Lana 2 è un'avventura in 2.5D che unisce platform, puzzle e stealth in un viaggio attraverso un pianeta alieno ricco di colori e creature misteriose e una trama raccontta senza usare parole, dato che i personaggi si esprimono in una lingua inventata.

La protagonista, Lana, assieme al piccolo e misterioso essere Mui, viaggeranno per ambientazioni ricche di fascino e dovranno risolvere enigmi ambientali e superare ostacoli senza ricorrere al combattimento. Come il precedente capitolo, anche il sequel si distingue da una direzione artistica ricercata, ambientazioni disegnate a mano e la colonna sonora fiabesca e malinconica di Takeshi Furukawa.

Planet of Lana II ha una data d'uscita ufficiale e una demo giocabile in arrivo Planet of Lana II ha una data d'uscita ufficiale e una demo giocabile in arrivo

Il gioco debutterà il 5 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Una demo gratuita è già disponibile su tutti gli store digitali.

