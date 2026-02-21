Planet of Lana 2: Children of the Leaf si mostra in un nuovo video gameplay

Il filmato mostra una rigogliosa foresta nella regione di Wemari e un villaggio della stessa area, offrendo uno sguardo su puzzle ambientali dinamici e su brevi sezioni stealth mentre i due protagonisti, Lana e Mui, attraversano la zona.

Mancano poche settimane al lancio

Planet of Lana 2 è un'avventura in 2.5D che unisce platform, puzzle e stealth in un viaggio attraverso un pianeta alieno ricco di colori e creature misteriose e una trama raccontta senza usare parole, dato che i personaggi si esprimono in una lingua inventata.

La protagonista, Lana, assieme al piccolo e misterioso essere Mui, viaggeranno per ambientazioni ricche di fascino e dovranno risolvere enigmi ambientali e superare ostacoli senza ricorrere al combattimento. Come il precedente capitolo, anche il sequel si distingue da una direzione artistica ricercata, ambientazioni disegnate a mano e la colonna sonora fiabesca e malinconica di Takeshi Furukawa.

Il gioco debutterà il 5 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Una demo gratuita è già disponibile su tutti gli store digitali.