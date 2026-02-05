Planet of Lana II ha una data d'uscita ufficiale e una demo giocabile in arrivo

Wishfully Studios e Thunderful hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di Planet of Lana II: Children of the Leaf : il 5 marzo 2026 su PC, Xbox Series X e S, compreso Xbox Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Prima dell'uscita, sarà lanciata una demo pubblica. Quando? L'11 febbraio su Steam, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PlayStation 4; le versioni demo per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch saranno pubblicate successivamente, in data ancora da destinarsi.

Il trailer della data d'uscita

Il nuovo trailer dedicato all'annuncio della data di lancio mostra l'ampia varietà di ambientazioni che caratterizzeranno l'avventura: dai paesaggi naturali, alle profondità oceaniche, passando per antiche foreste, cimiteri di robot e inquietanti aree urbane dal sapore distopico. Il tutto è accompagnato dalla colonna sonora di Takeshi Furukawa, compositore candidato ai BAFTA, che contribuisce a rafforzare l'atmosfera cinematografica dell'esperienza.

Al centro del gioco ritroviamo Lana e il suo inseparabile compagno Mui, impegnati a collaborare per risolvere enigmi, ingannare dei pericolosi robot e esplorare un mondo che appare ancora una volta ricco e variegato. L'avidità e la sete di potere stanno dividendo le tribù del pianeta natale dei protagonisti, costringendo i due a lottare non solo per la sopravvivenza, ma anche per il futuro e l'identità stessa del loro mondo.

Pensato sia per i nuovi giocatori sia per i fan del primo capitolo, Planet of Lana II: Children of the Leaf amplia e raffina ogni aspetto dell'originale. Il gioco è quasi il doppio in termini di dimensioni e conduce i giocatori in aree inedite del pianeta Novo, tra montagne innevate, acque insidiose, creature maestose e tante altre ancora.

Il director Adam Stjärnljus ha sottolineato come il team abbia fatto tesoro delle lezioni apprese con il primo Planet of Lana, migliorando ogni elemento del gameplay e della struttura narrativa. Dopo l'ottima accoglienza ricevuta dal titolo originale, gli sviluppatori sono impazienti di scoprire le reazioni del pubblico alla demo di febbraio e alla versione completa in arrivo a marzo.