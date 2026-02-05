iPhone Fold: Apple valuta nuovi materiali per un display ancora più resistente

Una pellicola in CPI

Secondo quanto riportato da The Elec attraverso un rapporto sulla catena di fornitura, Apple sta valutando l'utilizzo di una pellicola trasparente da applicare ovviamente sul vetro ultra-sottile del display. Questa pellicola dovrebbe essere realizzata in polietilene tereftalato (PET) o in poliimmide trasparente (CPI).

L'azienda starebbe attualmente testando entrambe le opzioni. Ricordiamo che i Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip utilizzano una pellicola in PET, ma Apple sarebbe più propensa a utilizzare il CPI. Sebbene sia più costoso del PET, ha una maggiore durezza superficiale e resistenza ai graffi, oltre a permettere ad Apple di adottare un approccio diverso.

iPhone Fold (immagine indicativa)

Probabilmente potrebbe essere Kolon Industry il fornitore di questo materiale, mentre Lens Technology dovrebbe occuparsi del vetro ultra-sottile e dell'incollaggio della pellicola protettiva finale. In ogni caso, la fase di test dovrebbe terminare a breve e Apple dovrebbe prendere una decisione definitiva tra poco. Lo smartphone sarà dotato di un vetro flessibile ultra-sottile (UFG) in grado di rendere quasi invisibile la piega del display. Questi pannelli presentano uno spessore variabile, quindi il vetro è più sottile nella zona di piegatura per migliorarne la flessibilità, mentre le altre aree restano più spesse, bilanciando rigidità e durata. In questo modo lo stress da flessione viene distribuito in modo uniforme su tutto il pannello, riducendo la piega del display.