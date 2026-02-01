iPhone Fold: emergono dettagli sulla batteria, Apple sarebbe pronta ad integrare la cella più grande di sempre

Secondo le ultime indiscrezioni, l'atteso iPhone Fold potrebbe segnare un importante punto di svolta nella strategia Apple sul fronte dell'autonomia. Un nuovo rumor suggerisce infatti che il primo smartphone pieghevole dell'azienda di Cupertino sarà dotato di una batteria superiore ai 5.500 mAh, la più grande mai utilizzata da Apple su un iPhone.
Storicamente, Apple non ha mai puntato su batterie di capacità elevatissima, preferendo invece affidarsi a un'ottimizzazione spinta tra hardware e software. Tuttavia, l'arrivo sul mercato di batterie silicio-carbonio da parte dei concorrenti sembra aver spinto l'azienda a rivedere le proprie scelte.
I test sulla batteria di iPhone Fold
Per l'iPhone Fold, i test iniziali avrebbero preso in considerazione una capacità compresa tra 5.400 e 5.800 mAh, ma Apple avrebbe optato per una soluzione leggermente ridotta, intorno ai 5.500 mAh, per evitare un eccessivo aumento di peso. Il dispositivo, infatti, dovrebbe avere un design simile a due iPhone Air affiancati.
Dal punto di vista dei materiali, Apple dovrebbe rinunciare all'alluminio, giudicato troppo pesante, preferendo una lega di titanio. Per la gestione termica, è attesa l'adozione di una camera di vapore, già vista sugli iPhone di fascia alta più recenti. Un altro elemento chiave per l'autonomia sarà il nuovo chip A20 Pro. Questo consentirebbe un significativo miglioramento dell'efficienza energetica.
L'ottimizzazione della batteria di iPhone Fold sarà la vera chiave del successo di questo device?
Per chi ritiene che 5.500 mAh non siano sufficienti, vale la pena ricordare che lo Xiaomi 17 Pro Max, dotato di una batteria da 7.500 mAh, avrebbe superato l'iPhone 17 Pro Max di soli cinque minuti nei test di autonomia, nonostante una capacità superiore del 55%. Un dato che conferma quanto l'ottimizzazione Apple continui a giocare un ruolo cruciale.
Come sempre, si tratta di rumor da prendere con cautela, ma se confermate, queste informazioni renderebbero l'iPhone Fold uno dei dispositivi Apple più interessanti di sempre in termini di batteria e autonomia.