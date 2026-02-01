Un video diario per Samson, il nuovo gioco del padre di Just Cause

Christofer Sundberg, il padre della serie Just Cause, ha pubblicato un primo video diario dedicato a Samson, il suo nuovo action in arrivo su PC, illustrando alcune sequenze di gameplay che includono combattimenti e uso dei veicoli.
L'obiettivo del gioco è quello di restituire la sensazione di essere un eroe "duro e improvvisato", piuttosto che un soldato altamente addestrato o un maestro di arti marziali: Samson lotta per sopravvivere e il gameplay riflette questa urgenza, questo senso di disperazione.
Il sistema di combattimento non si limita alla possibilità di sferrare pugni e calci, bensì consente al protagonista dell'avventura di sfruttare ogni elemento dello scenario come arma: oggetti rotti, barriere e persino detriti possono essere sfruttati per bloccare o eliminare i nemici.
Il team di sviluppo ha dunque enfatizzato l'importanza di uno stile di lotta caotico e creativo, lontano dalla pulizia dei combattimenti a distanza e per questo potenzialmente aperto a un maggiore grado di libertà.
Ci sono anche i veicoli
Annunciato solo poche settimane fa, Samson includerà anche i veicoli, che nel gioco non si limiteranno a fungere da mezzi di trasporto, bensì potranno essere usati per travolgere gli avversari, fuggire dopo un colpo o completare missioni di consegna.
Il team ha cercato di implementare un sistema di danneggiamento credibile e dettagliato: ogni singolo componente del mezzo, dal motore ai pneumatici, reagisce in maniera plausibile a gli impatti, il che conferisce un certo spessore alle dinamiche di scontro su strada.