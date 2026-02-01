Samsung Galaxy S26 Ultra sarà più caro del 6% rispetto al modello precedente a causa dei costi delle memorie

Il Galaxy S26 Ultra si prepara a debuttare come il nuovo top di gamma Samsung, ma secondo le ultime indiscrezioni il suo arrivo potrebbe essere accompagnato da un aumento di prezzo stimato intorno al 6% rispetto al Galaxy S25 Ultra.
La causa principale sarebbe legata all'incremento dei costi dei componenti chiave, in particolare DRAM e memoria NAND, un problema che sta interessando l'intero settore tecnologico. Samsung non è nuova a questo tipo di rincari: recentemente, la linea Galaxy Book 6 Pro ha subito un aumento di prezzo di circa 477 dollari rispetto alla generazione precedente.
Quale sarà il prezzo del Samsung Galaxy S26 Ultra?
Secondo un report di NewDaily, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe essere lanciato in Corea del Sud a 1,8 milioni di won, contro gli 1,69 milioni di won del Galaxy S25 Ultra nella versione base da 256 GB. Il contesto è reso ancora più complesso dalle dichiarazioni del co-CEO di Samsung, che ha ammesso come nessuna azienda sia immune dalla crisi delle memorie.
Di conseguenza, la strategia per il Galaxy S26 Ultra non sarà focalizzata solo sull'aumento delle specifiche tecniche, ma su esperienze d'uso più innovative, capaci di giustificare il prezzo premium agli occhi dei consumatori. Tra i principali punti di forza del nuovo flagship ci sarà una nuova generazione di funzionalità AI, pensate per migliorare l'esperienza quotidiana dell'utente.
Ulteriori dettagli tecnici e sulle promo in arrivo per il Samsung Galaxy S26 Ultra
A supporto delle funzioni sopracitate, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe integrare una versione leggermente più potente dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, già avvistato nei benchmark, e un nuovo sensore fotografico, che potrebbe rappresentare uno degli upgrade più visibili rispetto al modello precedente.
Come da tradizione, Samsung cercherà inoltre di mantenere alto l'interesse con promozioni di lancio e bundle che includono accessori come auricolari, power bank e sconti dedicati agli early adopter, anche se le offerte varieranno in base ai mercati. Questa strategia mira a sostenere le vendite in un momento delicato.