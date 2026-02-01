Samsung Galaxy S26 Ultra sarà più caro del 6% rispetto al modello precedente a causa dei costi delle memorie

Il Galaxy S26 Ultra si prepara a debuttare come il nuovo top di gamma Samsung, ma secondo le ultime indiscrezioni il suo arrivo potrebbe essere accompagnato da un aumento di prezzo stimato intorno al 6% rispetto al Galaxy S25 Ultra.

La causa principale sarebbe legata all'incremento dei costi dei componenti chiave, in particolare DRAM e memoria NAND, un problema che sta interessando l'intero settore tecnologico. Samsung non è nuova a questo tipo di rincari: recentemente, la linea Galaxy Book 6 Pro ha subito un aumento di prezzo di circa 477 dollari rispetto alla generazione precedente.