iPhone Fold: Apple starebbe valutando di mettere sul mercato il proprio pieghevole con un prezzo di partenza di 2.000 dollari

Secondo alcune nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Apple starebbe valutando un prezzo di lancio di circa 2.000 dollari per il suo primo smartphone pieghevole, il presunto iPhone Fold. Se confermata, questa cifra sarebbe significativamente più bassa rispetto alle stime circolate nei mesi precedenti, che indicavano un prezzo compreso tra 2.300 e 2.400 dollari.

La strategia di Apple potrebbe rappresentare una sorpresa per l'intero settore degli smartphone pieghevoli, mettendo pressione su concorrenti come Samsung e altri produttori che stanno affrontando costi di produzione sempre più elevati per questa categoria di dispositivi.