Honkai: Star Rail presenta la versione 4.1: data di uscita, le novità e i codici per 300 Stellar Jade gratis

In occasione dell'annuncio, sono stati condivisi anche nuovi codici promozionali che offrono 300 Stellar Jade e altre risorse utili. Potete riscattare i codici tramite il sito ufficiale di Honkai: Star Rail, a questo indirizzo , oppure direttamente in gioco. Nel secondo caso basta aprire il menu principale, cliccare sull'icona con i tre puntini in alto e selezionare "Redeem Code". Ecco l'elenco dei codici:

HoYoverse ha presentato oggi le novità dell' aggiornamento 4.1 di Honkai: Star Rail . Intitolata "Unravaled for Daybreak", la nuova versione sarà disponibile dal 25 marzo per tutte le piattaforme e continuerà il viaggio dell'equipaggio dell'Astral Express sul pianeta Planarcadia e faranno la conscenza del celebre detective Ashveil.

Nuovi personaggi ed eventi

Nelle nuove missioni della storia, i protagonisti verranno invitati a partecipare allo Star Rail FEST, ignari delle minacce che li attendono. La location ospita una celebrazione su larga scala delle imprese dell'Astral Express e includerà tre grandi zone esplorabili: Belobog, Xianzhou Luofu e Penacony.

I cittadini di Planarcadia potranno salire su uno speciale shuttle Pom-Pom tramite Interplanar Jump per rivivere momenti iconici delle passate avventure: gigantesche figure gonfiabili di Cocolia e del Destruction Engine, il duello contro Phantylia a Scalegorge Waterscape e la corsa contro The Great Septimus accompagnata dal canto di Robin. Inoltre, la Pearluxe Tower, quartier generale della Pearluxe Corp e organizzatrice dell'evento, sarà una nuova area esplorabile ricca di attività interattive a tema mecha.

Ashveil, figura chiave di questo nuovo arco narrativo, viene introdotto come personaggio giocabile. È un'unità cinque stelle Electro del Path The Hunt: può stordire i nemici con la sua Tecnica, aumentare il CRIT DMG degli alleati e designare un bersaglio come "Esca", riducendo la DEF di tutti i nemici. Attaccando l'Esca ottiene danni bonus, recupera Punti Abilità e scatena una serie di attacchi Follow-Up potenziabili.

La versione introdurrà anche la nuova attività Wispae War Saga, in cui il Trailblazer guiderà truppe di wispae nella Graphia Academy, combinando strategie, potenziamenti e carte speciali per sconfiggere campioni e ottenere nuovi compagni. Tra le altre novità troviamo le immancabili 10 pull gratuite con il login, una nuova fase del Divergent Universe con il sistema "A Mask of Elation" e il ritorno degli eventi a ricompense doppie Planar Fissure e Garden of Plenty.