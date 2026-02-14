Genshin Impact svela la versione Luna V: data di uscita, nuovi personaggi e i codici con 300 Primogemme gratis

L'update 6.4, intitolato "Canzone lunare del firmamento: Variazione - Il ritorno di colui che catturò il vento", sarà disponibile dal 25 febbraio . Come da tradizione, sono stati pubblicati tre codici promozionali che garantiscono un totale di 300 Primogemme, riscattabili dal sito ufficiale o dalla sezione Account > Riscatta un codice nel gioco.

Hoyoverse ha presentato la versione Luna V di Genshin Impact , un aggiornamento che riporterà i giocatori a Mondstadt , luogo in cui il viaggio a Teyvat è iniziato, con il ritorno di volti familiari e l'arrivo di nuovi personaggi.

Le novità della nuova versione

Il protagonista dell'aggiornamento è Varka, Gran Maestro dei Cavalieri di Favonius, che debutta come personaggio giocabile a 5 stello Anemo con claymore. Il suo stile a due armi gli consente di infliggere danni Anemo e un secondo elemento basato sulla composizione della squadra. La sua abilità elementale potenzia gli attacchi normali e converte parte dei danni in Pyro, Hydro, Electro o Cryo, mentre l'altra claymore resta focalizzata sull'Anemo. L'effetto Hexerei riduce i tempi di ricarica e aumenta la frequenza delle sue abilità, rendendolo un personaggio offensivo molto flessibile.

Nella prima fase della versione Luna V saranno disponibili il banner di debutto di Varka e il ritorno di Flins, mentre nella seconda fase torneranno Skirk ed Escoffier. Rientra anche il Desiderio delle cronache dei personaggi di Mondstadt.

L'aggiornamento introdurrà inoltre un evento principale dedicato ai ricordi dei primi passi del Viaggiatore a Teyvat, con scene che richiamano i momenti iniziali dell'avventura e numerosi personaggi di Mondstadt. I Cavalieri di Favonius proporranno varie attività, tra cui sfide di combattimento, preparazione di bevande e una prova fotografica.

In Miliastra Mirabilia sarà disponibile una nuova funzione vocale con modalità di gioco dedicate. Attraverso gli eventi sarà anche possibile ottenere il nuovo set completo per Manekino/Manekina "Agente gufo".