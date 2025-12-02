0

Sony annuncia il DualSense di Genshin Impact con data di uscita e prezzo: vi piace?

Genshin Impact arriva letteralmente nelle mani dei giocatori, precisamente in versione controller DualSense, di cui possiamo vedere il trailer e le immagini.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/12/2025
il dualsense di Genshin Impact
Genshin Impact
Genshin Impact
Sony Interactive Entertainment ha annunciato il DualSense Wireless Controller - Genshin Impact Limited Edition. Sarà disponibile dal 25 febbraio 2026 al prezzo di 84,99€.

I preordini saranno aperti su PlayStation Direct e presso rivenditori selezionati l'11 dicembre alle 10:00 ora locale, anche in Italia oltre che in altre nazioni europee e negli USA.

Il trailer e le immagini del DualSense di Genshin Impact

"Siamo entusiasti di avere l'opportunità di presentare il controller wireless DualSense - Genshin Impact Limited Edition ai nostri giocatori e fan di tutto il mondo", ha dichiarato Wenyi Jin, presidente per la pubblicazione e le operazioni globali di miHoYo.

Continua affermando: "Il controller presenta elementi di design iconici ispirati agli amati gemelli viaggiatori e a Paimon di Genshin Impact, celebrando anni di avventure e amicizia a Teyvat, insieme ai nostri cari ricordi con la community. Ci auguriamo che i Viaggiatori apprezzino il controller e continuino ad ampliare la loro avventura in Genshin Impact!"

Sony ha reso disponibile sia un trailer, che potete vedere poco sopra, che una serie di immagini, che trovate qui sotto.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Cosa ne pensate del controller DualSense a tema Genshin Impact? Vi intriga oppure siete soddisfatti di quelli che possedete?

