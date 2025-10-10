Genshin Impact svela la versione Luna II: data di uscita, banner e i codici con Primogemme gratuite

L'aggiornamento si intitola "Elegia della Luna evanescente" e sarà disponibile a partire da mercoledì 22 ottobre su tute le piattaforme. Tra una novità e l'altra sono stati svelati i tradizionali tre codici promozionali che offrono 300 Primogemme , sempre molto apprezzate in vista dei nuovi banner. Potrete riscattarli dal sito ufficiale a questo indirizzo oppure direttamente dalla sezione Account > Riscatta un codice all'interno del gioco. Tenete presente che avete tempo solo fino alle 06:00 italiane del 13 ottobre per reclamare le ricompense.

Hoyoverse oggi ha svelato le novità in arrivo su Genshin Impact con la versione Luna II (numericamente si tratta della patch 6.1), che come al solito includono un nuovo personaggio giocabile, eventi a tempo limitato e missioni della storia.

Nuovi banner, missioni e la piattaforma UGC Miliastra Mirabilia

L'aggiornamento proseguirà la storia da dove si era interrotta nella precedente versione. I giocatori continueranno ad affrontare Rerir, il "Vindice di Solnari", con l'aiuto del Gran Maestro Varka e di alleati inaspettati come la Fantesca e la Marionetta dei Fatui. Nefer, direttrice del Consiglio dei segreti, fornirà informazioni cruciali su Rerir, svelandone l'ossessione e offrendo vantaggi strategici. Completando la missione dell'Archon della versione Luna II, si otterranno 560 Primogemme extra.

Nefer diventa un personaggio giocabile 5 stelle di tipo Dendro che utilizza i catalizzatori. È capace di infliggere danni da Fioritura lunare grazie alla Rugiada verdeggiante e allo stato di Barlume ascendente. Inoltre, può convertire nuclei Dendro in Semi dell'inganno per potenziare ulteriormente i suoi attacchi.

Nella prima parte della versione Luna II, saranno disponibili i banner di Nefer e Furina, seguiti da quelli di Arlecchino e Zhongli nella seconda fase. Sono previsti anche nuovi eventi e missioni con ricompense, tra cui una carta giocatore esclusiva, Primogemme e l'opportunità di reclutare gratuitamente il personaggio 4 stelle Collei.

Questa versione vedrà anche il debutto di Miliastra Mirabilia, il nuovo sistema UGC (contenuti generati dagli utenti) permanente di Genshin Impact, che offre centinaia di livelli con modalità di gioco diverse: simulatori gestionali, giochi di società, PvP, avventure e altro ancora. Gli avatar personalizzabili, chiamati Manekini, possono essere modificati liberamente in aspetto e abbigliamento, sia in Miliastra Mirabilia che nel mondo di Teyvat, e possono essere impersonati per affrontare eventi e missioni che offrono ricompense come outfit, set completi e coupon di prova.

Miliastra Sandbox, inoltre, include una suite di strumenti intuitivi e al tempo stesso avanzati, grazie ai quali tutti possono creare i propri livelli. Ad esempio, si possono modificare terreni, oggetti, abilità e collegare elementi tramite flussi logici. Il sistema include tutorial, forum, livelli consigliati e programmi di incentivi per i creatori.