Metaphor: ReFantazio è stato un successo, ma Atlus non ha fretta di realizzare un sequel

Intervistato da Game Informer, il director di Persona e ReFantazio ha spiegato di non voler realizzare in fretta e furia un secondo capitolo solo per sfruttare il momento, preferendo invece prendersi tutto il tempo necessario per creare un gioco che sia davvero all'altezza dei fan .

Metaphor: ReFantazio è stato uno dei giochi di ruolo giapponesi di maggior successo degli ultimi anni e uno dei titoli Atlus più venduti in assoluto. Con queste premesse, molti danno già per scontato l'arrivo di un nuovo capitolo, ma a quanto pare Katsura Hashino non ha alcuna intenzione di mettersi subito al lavoro su un sequel , diretto o indiretto.

Non c'è fretta: l'obiettivo è creare qualcosa di valore per i fan

"Quando abbiamo iniziato a creare Metaphor: ReFantazio, avevamo l'ambizione di trasformarlo in uno dei nostri brand chiave all'interno di Atlus" a fianco di Shin Megami Tensei e Persona, ha detto Hashino a Game Informer. Un obiettivo che, come sappiamo, è stato centrato: a luglio il gioco ha superato i 2 milioni di copie vendute, ben oltre le aspettative della casa giapponese, e in generale un risultato eccellente per un'IP completamente nuova e rivolta a una nicchia di pubblico.

"Detto questo, solo perché abbiamo raggiunto un certo livello di successo non vogliamo pubblicare rapidamente un seguito. Vogliamo rifletterci davvero e assicurarci che, se saremo in grado di continuare questa serie, sarà un'esperienza realizzata sulla base dei valori che abbiamo infuso in questo gioco e sia qualcosa che valga la pena per i fan che lo stanno aspettando".

Hashino ha aggiunto che per ora gli sviluppatori devono cercare "di confermare che stiamo andando nella direzione giusta" prima di far crescere ulteriormente il brand. "Per questo stiamo guardando avanti, valutando cosa possiamo fare con questa serie, ma non vogliamo creare un sequel solo perché abbiamo ottenuto un certo livello di successo".

La pazienza è una virtù che un po' dovrebbe accomunare tutti i fan dei giochi Atlus. Basti pensare che ormai sono passati quasi dieci anni dal lancio dell'ultimo gioco principale della serie Persona. In questo caso fortunatamente pare che presto dovrebbero arrivare novità importanti su Persona 6.