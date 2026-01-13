Metaphor: ReFantazio Guidebook Edition è ora disponibile, anche come upgrade

Si tratta di un insieme di bonus aggiuntivi, rappresentati da contenuti in digitale sia all'interno del gioco che al di fuori di questo, come extra vari che consentono di approfondire la conoscenza di Metaphor: ReFantazio o possono aggiungere alcuni contenuti in-game.

Il pacchetto completo Metaphor: ReFantazio Guidebook Edition può essere acquistato al prezzo di 79,99€, oppure se si possiede già il gioco principale è possibile procedere all'acquisto dell'upgrade a pagamento al prezzo di 14,99€.

Come era stato annunciato lo scorso ottobre, la nuova edizione del gioco Atlus e Studios Zero, Metaphor: ReFantazio Guidebook Edition è ora disponibile all'acquisto sia come bundle completo con il gioco che come upgrade per chi possiede già il titolo in questione.

Non proprio una nuova versione

Come annunciato ad ottobre, la nuova edizione arriva in corrispondenza del primo anniversario di Metaphor: ReFantazio e, contrariamente alla tradizione di Atlus, non rappresenta una rielaborazione dei contenuti venduta come vera e propria nuova versione del gioco, ma in effetti sarebbe ancora troppo presto, forse, per un'operazione del genere.

Si tratta di un nuovo pacchetto che, fortunatamente, consente diversi approcci: può essere acquistato come bundle completo da chi non ha ancora acquistato il gioco principale, oppure anche come semplice upgrade da chi possiede già il titolo.

All'interno di Metaphor: ReFantazio Guidebook Edition troviamo i seguenti contenuti:

Il gioco principale in digitale

Guida strategica essenziale in digitale (in inglese)

Art book digitale

Colonna sonora digitale

Set con sette costumi e musiche di Shujin Academy School

Set con sette costumi e musiche di Jouin High School

L'elemento principale di questa edizione è probabilmente la guida strategica, che dà il nome a tutto il bundle, e che viene descritta come "una versione accuratamente curata e modificata della Guida ufficiale completa di 592 pagine pubblicata da Future Press".

Questa contiene "un'introduzione approfondita alla trama e alle meccaniche del gioco, insieme a una guida dettagliata al primo arco narrativo. Man mano che i giocatori avanzano, la guida fornisce un programma ottimizzato per il resto del viaggio, aiutandoli a massimizzare la loro progressione e la loro esperienza di gioco".

Metaphor: ReFantazio ha ricevuto diversi riconoscimenti ed è stato nominato gioco dell'anno ai Japan Game Awards 2025.