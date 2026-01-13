Nintendo Switch e Switch 2 hanno ricevuto oggi il nuovo aggiornamento di sistema 21.2

Nintendo ha distribuito in queste ore un nuovo aggiornamento di sistema per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 , che porta il software alla versione 21.2.0 e rappresenta dunque il primo update ufficiale dell'anno 2026 per le piattaforme in questione.

Ancora più stabile!

L'aggiornamento firmware 21.2.0 per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 è dunque disponibile da oggi, 13 gennaio, e porta con sé "Miglioramenti alla stabilità generale e modifiche all'esperienza utente" a quanto pare, in attesa di eventuali delucidazioni ulteriori.

La stessa descrizione riguarda sia Nintendo Switch 1 che Switch 2, con un aggiornamento che è stato distribuito contemporaneamente sulle due console e probabilmente è caratterizzato dagli stessi contenuti.

Questi riguardano probabilmente la correzione di eventuali falle di sicurezza o bug nel software di sistema e un miglioramento della stabilità, ma senza informazioni dettagliate sembra essere un normale update di manutenzione.

