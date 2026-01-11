Animal Crossing: New Horizons, sale l'attesa per upgrade su Nintendo Switch 2 e aggiornamento 3.0 gratis

Animal Crossing: New Horizons sta per ricevere l'upgrade per Nintendo Switch 2 contemporaneamente all'aggiornamento 3.0 gratis, e l'attesa a quanto pare si fa sentire fra gli utenti, considerando che proprio il pacchetto di aggiornamento a pagamento è balzato in testa alla classifica dei titoli più scaricati su Nintendo eShop.

Il 15 gennaio, Animal Crossing: New Horizons otterrà una specifica versione per Nintendo Switch 2 attraverso un upgrade a pagamento al prezzo di 4,99€ nel caso in cui si possieda già il gioco originale, oltre a un update gratuito alla versione 3.0, che porterà diverse novità per tutti.

Considerando la grande popolarità del titolo in questione, non stupisce che proprio il pacchetto di aggiornamento sia balzato subito in cima alla classifica dell'eShop per quanto riguarda i titoli più acquistati e scaricati dalla piattaforma.