Animal Crossing: New Horizons, sale l'attesa per upgrade su Nintendo Switch 2 e aggiornamento 3.0 gratis

La settimana prossima arriveranno grandi novità per Animal Crossing: New Horizons, con l'arrivo dell'upgrade su Nintendo Switch 2 e aggiornamento 3.0 gratis previsti il 15 gennaio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/01/2026
Animal Crossing: New Horizons, la copertina
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons sta per ricevere l'upgrade per Nintendo Switch 2 contemporaneamente all'aggiornamento 3.0 gratis, e l'attesa a quanto pare si fa sentire fra gli utenti, considerando che proprio il pacchetto di aggiornamento a pagamento è balzato in testa alla classifica dei titoli più scaricati su Nintendo eShop.

Il 15 gennaio, Animal Crossing: New Horizons otterrà una specifica versione per Nintendo Switch 2 attraverso un upgrade a pagamento al prezzo di 4,99€ nel caso in cui si possieda già il gioco originale, oltre a un update gratuito alla versione 3.0, che porterà diverse novità per tutti.

Considerando la grande popolarità del titolo in questione, non stupisce che proprio il pacchetto di aggiornamento sia balzato subito in cima alla classifica dell'eShop per quanto riguarda i titoli più acquistati e scaricati dalla piattaforma.

Tante novità in arrivo

L'Upgrade Pack di Animal Crossing: New Horizons è dunque il titolo più scaricato secondo le nuove classifiche pubblicate da Nintendo, come vediamo nella top ten riportata qui sotto, che riguarda "tutti i giochi", ovvero anche quelli che possono essere acquistati in formato fisico.

A dire il vero già l'update gratis sembra comprendere una grande quantità di elementi nuovi, con l'arrivo del nuovo Resort Hotel, l'espansione del magazzino, il ritorno di Resetti, l'isola dei sogni e collaborazioni varie, ma evidentemente molti vogliono la versione specifica del gioco per Nintendo Switch 2 con l'acquisto dell'upgrade.

Questa è la top ten dei giochi più scaricati dall'eShop nella settimana:

  1. Animal Crossing: New Horizons Upgrade Pack
  2. Donkey Kong Bananza
  3. Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
  4. Mario Kart World
  5. Kirby Air Riders
  6. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  7. Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition
  8. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
  9. Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
  10. EA Sports FC 26

L'upgrade pack di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 comprende miglioramenti grafici con un incremento della risoluzione a 4K, i controlli con JoyCon in stile mouse, il megafono per i comandi vocali e caratteristiche online e social estese.

