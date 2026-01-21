Animal Crossing: New Horizons, scopriamo la Nintendo Switch 2 Edition e l’aggiornamento 3.0

Pochi videogiochi sono riusciti ad afferrare lo spirito del tempo in cui sono usciti come Animal Crossing: New Horizons. Il suo successo deriva non solo dalle tante possibilità offerte ai videogiocatori, dall'estetica curatissima, dal consolidamento naturale di una saga che quest'anno spegne venticinque candeline, ma anche dall'essere stato il videogioco giusto al momento giusto. Uscito nel pieno della pandemia di COVID-19, per molte persone il mondo virtuale di Animal Crossing, così libero e a contatto con la natura, è stato lo sfogo ideale in un periodo storico in cui mezzo pianeta era chiuso in casa. Per un bel pezzo, in Animal Crossing: New Horizons si sono riversati incontri e scontri reali (indimenticabile quando ci sono finite dentro le proteste di Hong Kong contro la Cina), trasformandolo in un vero e proprio fenomeno di massa. Forse nemmeno Nintendo se lo aspettava: New Horizons ha venduto quasi 50 milioni di copie. In Giappone è il singolo videogioco più venduto di sempre e, in generale, si trova appena sotto Mario Kart 8 Deluxe come titolo più venduto di Nintendo Switch a livello globale. Al netto di questo successo strepitoso, appare quasi bislacco il modo in cui Nintendo ha supportato il titolo: con l'occasione di trasformarlo in un prodotto in continua evoluzione, Animal Crossing: New Horizons è invece rimasto più o meno uguale a se stesso e, nel corso di questi sei anni, ha ricevuto solo un DLC e qualche aggiornamento con delle gradite aggiunte. A oggi non ci sono notizie a proposito di un nuovo titolo della saga all'orizzonte, nonostante gli appassionati (e anche io alzo la mano!) si aspettassero novità con l'arrivo di Nintendo Switch 2. Era quasi sicuro che sarebbe arrivata un'edizione migliorata per la nuova console - che abbiamo provato e di cui vi parliamo in questo articolo - mentre è giunto totalmente a sorpresa l'annuncio di un aggiornamento che porta il gioco alla versione 3.0 e introduce diverse novità. È una bella occasione per tornare a visitare le nostre isole di Animal Crossing: New Horizons La Nintendo Switch 2 Edition e l'aggiornamento sono arrivati insieme, nello stesso giorno, e hanno dato l'occasione a milioni di fan di tornare alle loro isole, darsi una sistemata ai capelli, cacciare le blatte che si aggiravano indisturbate nelle loro case e farsi una chiacchierata con i concittadini che non vedevano da tempo. Una sorpresa molto gradita, dal momento che l'aggiornamento è abbastanza corposo - e totalmente gratuito. L'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 costa invece 4,99€.

Nintendo Switch 2 Edition: il plus sono i caricamenti veloci Partiamo pure da quest'ultima, con una premessa importante: Animal Crossing: New Horizons era già uno dei videogiochi più belli e puliti da vedere tra le proposte di Nintendo Switch. Sicuramente ciò era dovuto alla quantità non eccessiva di risorse e modelli da caricare, ma anche alla grande cura per i dettagli, fondamentale in un videogioco come questo che vive di piccole attenzioni. La resa in retrocompatibilità su Nintendo Switch 2, quindi, era già ottima, colorata e molto morbida. Tant'è che sullo schermo della nuova console i miglioramenti visivi di questo upgrade sono quasi impercettibili. Su una TV 4K, invece, le differenze si notano un po' di più, specialmente per quanto riguarda i contorni, che ora risultano più sfumati e armoniosi. Questo è percepibile soprattutto negli interni, dove i dettagli dei singoli oggetti spiccano, dal momento che la visuale è più libera ed è possibile avvicinarsi per ammirare meglio gli oggetti che decorano la casa. La differenza non è abissale, ma come già specificato si partiva da una base molto buona. Il framerate, invece, resta ancorato ai 30 FPS. Gli unici cambiamenti si notano nelle aree con moltissimi oggetti, che prima mettevano in grossa difficoltà Nintendo Switch, facendole perdere qualche frame e dando origine a fenomeni di pop-in nei casi peggiori. In questa versione il framerate è granitico e l'arredo che compare caricando in ritardo è sparito. La scelta di mantenere il framerate è probabilmente legata alla logica di gioco e a un'ottica di continuità con le funzionalità online con gli altri utenti che sono rimasti all'edizione per Nintendo Switch. Funzionalità che, tra l'altro, è stata potenziata per la nuova console, dal momento che ora è possibile ospitare sull'isola fino a 12 giocatori online (a patto che anche essi abbiano la versione Switch 2), contro gli 8 dell'edizione precedente. Un'altra aggiunta gradita è la possibilità di usare i comandi in stile mouse per arredare le stanze. Sebbene l'interfaccia sia molto comoda anche con il pad, poter spostare in gruppo gli oggetti è apprezzato. Viene qualche dubbio a proposito del fatto che qualcuno possa utilizzarlo a conti fatti, ma è lì ed è qualcosa in più. Il nuovo aggiornamento dona più morbidezza ai dettagli, specialmente negli interni La caratteristica migliore della Nintendo Switch 2 Edition è invece legata a uno dei problemi più noti di Animal Crossing: New Horizons, ovvero i caricamenti. Su Nintendo Switch non era raro trovarsi ad attendere anche fino a due minuti tra il momento in cui si avviava il videogioco e quello in cui effettivamente il nostro personaggio faceva capolino da casa sua e si poteva iniziare a giocare. Con Nintendo Switch 2 l'attesa è praticamente dimezzata e basta meno di un minuto per essere in gioco. I caricamenti più veloci diminuiscono anche l'attesa quando si entra in un negozio, oppure quando si cambia stanza dentro alla propria casa. Al netto di tutti gli altri aggiustamenti, questo è sicuramente quello che migliora di più la vita di chi videogioca ad Animal Crossing: New Horizons.