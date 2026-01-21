Animal Crossing: New Horizons, scopriamo la Nintendo Switch 2 Edition e l’aggiornamento 3.0

Pochi videogiochi sono riusciti ad afferrare lo spirito del tempo in cui sono usciti come Animal Crossing: New Horizons. Il suo successo deriva non solo dalle tante possibilità offerte ai videogiocatori, dall'estetica curatissima, dal consolidamento naturale di una saga che quest'anno spegne venticinque candeline, ma anche dall'essere stato il videogioco giusto al momento giusto. Uscito nel pieno della pandemia di COVID-19, per molte persone il mondo virtuale di Animal Crossing, così libero e a contatto con la natura, è stato lo sfogo ideale in un periodo storico in cui mezzo pianeta era chiuso in casa. Per un bel pezzo, in Animal Crossing: New Horizons si sono riversati incontri e scontri reali (indimenticabile quando ci sono finite dentro le proteste di Hong Kong contro la Cina), trasformandolo in un vero e proprio fenomeno di massa. Forse nemmeno Nintendo se lo aspettava: New Horizons ha venduto quasi 50 milioni di copie. In Giappone è il singolo videogioco più venduto di sempre e, in generale, si trova appena sotto Mario Kart 8 Deluxe come titolo più venduto di Nintendo Switch a livello globale.
Al netto di questo successo strepitoso, appare quasi bislacco il modo in cui Nintendo ha supportato il titolo: con l'occasione di trasformarlo in un prodotto in continua evoluzione, Animal Crossing: New Horizons è invece rimasto più o meno uguale a se stesso e, nel corso di questi sei anni, ha ricevuto solo un DLC e qualche aggiornamento con delle gradite aggiunte. A oggi non ci sono notizie a proposito di un nuovo titolo della saga all'orizzonte, nonostante gli appassionati (e anche io alzo la mano!) si aspettassero novità con l'arrivo di Nintendo Switch 2. Era quasi sicuro che sarebbe arrivata un'edizione migliorata per la nuova console - che abbiamo provato e di cui vi parliamo in questo articolo - mentre è giunto totalmente a sorpresa l'annuncio di un aggiornamento che porta il gioco alla versione 3.0 e introduce diverse novità.
La Nintendo Switch 2 Edition e l'aggiornamento sono arrivati insieme, nello stesso giorno, e hanno dato l'occasione a milioni di fan di tornare alle loro isole, darsi una sistemata ai capelli, cacciare le blatte che si aggiravano indisturbate nelle loro case e farsi una chiacchierata con i concittadini che non vedevano da tempo. Una sorpresa molto gradita, dal momento che l'aggiornamento è abbastanza corposo - e totalmente gratuito. L'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 costa invece 4,99€.
Nintendo Switch 2 Edition: il plus sono i caricamenti veloci
Partiamo pure da quest'ultima, con una premessa importante: Animal Crossing: New Horizons era già uno dei videogiochi più belli e puliti da vedere tra le proposte di Nintendo Switch. Sicuramente ciò era dovuto alla quantità non eccessiva di risorse e modelli da caricare, ma anche alla grande cura per i dettagli, fondamentale in un videogioco come questo che vive di piccole attenzioni. La resa in retrocompatibilità su Nintendo Switch 2, quindi, era già ottima, colorata e molto morbida. Tant'è che sullo schermo della nuova console i miglioramenti visivi di questo upgrade sono quasi impercettibili. Su una TV 4K, invece, le differenze si notano un po' di più, specialmente per quanto riguarda i contorni, che ora risultano più sfumati e armoniosi. Questo è percepibile soprattutto negli interni, dove i dettagli dei singoli oggetti spiccano, dal momento che la visuale è più libera ed è possibile avvicinarsi per ammirare meglio gli oggetti che decorano la casa. La differenza non è abissale, ma come già specificato si partiva da una base molto buona.
Il framerate, invece, resta ancorato ai 30 FPS. Gli unici cambiamenti si notano nelle aree con moltissimi oggetti, che prima mettevano in grossa difficoltà Nintendo Switch, facendole perdere qualche frame e dando origine a fenomeni di pop-in nei casi peggiori. In questa versione il framerate è granitico e l'arredo che compare caricando in ritardo è sparito.
La scelta di mantenere il framerate è probabilmente legata alla logica di gioco e a un'ottica di continuità con le funzionalità online con gli altri utenti che sono rimasti all'edizione per Nintendo Switch. Funzionalità che, tra l'altro, è stata potenziata per la nuova console, dal momento che ora è possibile ospitare sull'isola fino a 12 giocatori online (a patto che anche essi abbiano la versione Switch 2), contro gli 8 dell'edizione precedente. Un'altra aggiunta gradita è la possibilità di usare i comandi in stile mouse per arredare le stanze. Sebbene l'interfaccia sia molto comoda anche con il pad, poter spostare in gruppo gli oggetti è apprezzato. Viene qualche dubbio a proposito del fatto che qualcuno possa utilizzarlo a conti fatti, ma è lì ed è qualcosa in più.
La caratteristica migliore della Nintendo Switch 2 Edition è invece legata a uno dei problemi più noti di Animal Crossing: New Horizons, ovvero i caricamenti. Su Nintendo Switch non era raro trovarsi ad attendere anche fino a due minuti tra il momento in cui si avviava il videogioco e quello in cui effettivamente il nostro personaggio faceva capolino da casa sua e si poteva iniziare a giocare. Con Nintendo Switch 2 l'attesa è praticamente dimezzata e basta meno di un minuto per essere in gioco. I caricamenti più veloci diminuiscono anche l'attesa quando si entra in un negozio, oppure quando si cambia stanza dentro alla propria casa. Al netto di tutti gli altri aggiustamenti, questo è sicuramente quello che migliora di più la vita di chi videogioca ad Animal Crossing: New Horizons.
Aggiornamento 3.0: un albergo da arredare
Ciò che ha scosso la community di Animal Crossing in questi giorni è invece l'arrivo dell'aggiornamento gratuito che, oltre a una serie di miglioramenti alla qualità della vita del giocatore (e che riguardano il magazzino degli oggetti, le ricette DIY e i servizi di Mr. Resetti), introduce anche una nuova area nell'isola e la funzionalità delle Isole Sognidoro. A quest'ultima aggiunta si accede schiacciando un pisolino in casa e poi scegliendo quali caratteristiche deve avere l'isola su cui vogliamo lavorare. A quel punto siamo liberi di disegnare montagne, fiumi e di arredarla come vogliamo, anche in compagnia di altri giocatori in locale e online. Si tratta di una possibilità offerta a quei videogiocatori che volevano dello spazio extra da trasformare a proprio piacimento: è una tela bianca dove è possibile costruire - anche in compagnia - per non dimenticare il brivido creativo dei primi giorni di New Horizons, quando le nostre isole erano ancora piene di potenzialità.
Il cambiamento più evidente, però, è l'albergo che la famiglia di Remo ha aperto sul molo dell'isola. Qui facciamo la conoscenza di Ramona, Romina e Remigia, rispettivamente la moglie, la figlia e la madre del kappa barcaiolo. Guarda caso l'albergo ha bisogno di un interior designer, e chi meglio del nostro personaggio, che è stato forgiato da decine e decine di stanze realizzate nel DLC Happy Home Paradise, dove abbiamo gestito le isole vacanze di Casimira? Ecco, l'idea dell'hotel è più o meno simile, solo limitata agli interni delle camere d'albergo. Ogni giorno Ramona ci assegnerà la possibilità di disegnare due stanze per due diversi clienti e, in cambio, ci regalerà dei buoni albergo da poter spendere presso il negozio di souvenir gestito da Remigia.
Rivolgendosi a Ramona, ci viene chiesto di scegliere tra due diversi stili per ogni stanza. Animal Crossing: New Horizons non ha mai messo paletti alla creatività del giocatore, e quindi quello che scegliamo è solo un suggerimento d'ispirazione. Una volta arrivati nello spazio su cui dobbiamo lavorare, ci lascia a disposizione tutti i mobili del videogioco, e anche quelli nuovi inseriti in questo aggiornamento: arredamenti in marmo, altri ispirati ai giocattoli per bambini e tutta una serie di idee di design in legno, essenziali e molto eleganti. Sono stati aggiunti poi elementi come piatti, drink, decori per l'esterno (sono molto belli quelli della serie fiera in città per costruire un'area a tema) e numerose console Nintendo, con cui è possibile giocare a videogiochi come F-Zero, Ice Climber e Dr. Mario se si possiede un abbonamento a Nintendo Switch Online. Ci sono inoltre dei nuovi oggetti in collaborazione con LEGO o con serie come The Legend of Zelda e Splatoon: questi ultimi si ricevono attraverso la scansione degli amiibo.
La costruzione della stanza per l'ospite dell'albergo è praticamente identica a ciò che abbiamo fatto in Happy Home Paradise: non c'è un sistema di punteggio, non c'è un criterio da seguire, non c'è una valutazione o un gradimento per il lavoro che abbiamo fatto. Ci viene lasciata carta bianca nel decidere l'illuminazione, la grandezza della stanza e ovviamente cosa metterci dentro. Terminato il processo di arredamento, possiamo parlare con Ramona, che ci assegnerà 200 buoni albergo. Possiamo spenderli da Remigia per oggetti griffati con il logo dell'hotel, ma anche in nuovi mobili che si sbloccano man mano che procediamo con la realizzazione delle stanze. Accumulare più buoni permette di sbloccare nuove opzioni nel negozio e di accedere agli oggetti più rari.
Un altro modo per guadagnare buoni è consegnare arredi e cibi, realizzabili tramite le ricette DIY, in una cassa posizionata fuori dall'albergo. Il sistema di crafting permette così di apprezzare le modifiche introdotte proprio con l'ultimo aggiornamento: ora è possibile creare oggetti utilizzando le risorse presenti in magazzino, senza doverle tenere in tasca. Inoltre, se si dispone di ingredienti a sufficienza, è possibile realizzare direttamente più unità dello stesso oggetto, selezionando la quantità dall'interfaccia. Può sembrare ordinaria amministrazione per qualsiasi altro videogioco, ma non avete idea di quanto queste feature fossero richieste dalla comunità di New Horizons. Vederle comparire dopo sei anni è una vittoria, ma è anche un po' avvilente.
L'inaugurazione dell'hotel innesca inoltre un'altra novità, ovvero il turismo. Nei giorni successivi all'apertura ci è capitato di camminare per la nostra isola e di trovare moltissimi nuovi visitatori che non avevamo mai visto prima. Prima dell'aggiornamento questo accadeva sporadicamente ed era perlopiù legato all'area campeggio. In questo caso, invece, i personaggi in visita sono di più (tanti quante sono le stanze d'albergo); ci è capitato di incontrarne anche tre in una singola passeggiata. Questi turisti fanno shopping, ammirano il villaggio e poi se ne tornano nelle stanze che abbiamo disegnato per loro. È possibile realizzare otto stanze, più una suite VIP, per la quale possiamo scegliere qualche parametro in più.
Sebbene nessuna di queste caratteristiche rivoluzioni Animal Crossing: New Horizons, si tratta di aggiunte gradite (e gratuite) a un titolo molto amato dalla community e che sente decisamente il bisogno di un nuovo capitolo. Attendiamo quindi fiduciosi che l'aggiornamento sia il canto del cigno di questo videogioco che abbiamo abitato già per centinaia e centinaia di ore.