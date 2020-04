Animal Crossing: New Horizons, le proteste di Hong Kong si spostano sul gioco Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons è il luogo pacifico per antonomasia, ma questo non significa che non possa ospitare proteste in qualche forma, purché queste rispettino le linee di condotta prestabilite dalla celebre simulazione di vita su Nintendo Switch, come dimostrano questi utenti che hanno spostato nel gioco le manifestazioni di Hong Kong contro il governo cinese.

La protesta di Hong Kong si è svolta in maniera decisamente animata per le strade della città-Stato orientale ma l'esplosione dell'epidemia da coronavirus ha costretto i manifestanti a bloccare le attività, almeno dal punto di vista delle proteste "pratiche" in giro per la città.

Qualcuno si è allora spostato all'interno delle pacifiche isole di Animal Crossing: New Horizons, come dimostrano le testimonianze riportate qui sotto. Ovviamente l'impatto è completamente diverso, ma fa un certo effetto vedere il contrasto fra alcuni elementi tipici della protesta studentesca con le gioiose ambientazioni del gioco per Nintendo Switch.

"Animal Crossing è un luogo senza censure politiche, dunque è un ottimo posto dove continuare la nostra battaglia", ha affermato l'attivista Joshua Wong, che è stato una figura importante del famoso "Umbrella Movement" del 2014 e la cosa più interessante è che "anche i deputati di Hong Kong giocano a questo gioco", cosa che ovviamente può dare risonanza alla protesta. "Questo è anche un modo per noi di ricordare alla gente di non dimenticare quello che è successo negli scorsi 8 mesi". A questo punto c'è solo da vedere se Nintendo abbia intenzione di lasciare proseguire queste forme di protesta all'interno del proprio gioco o meno.

Animal Crossing is Fast Becoming a New Way for Hong Kong Protesters to Fight for Democracy! The #Covid_19 pandemic has halted public demonstrations, so protesters are taking their cause to #AnimalCrossing.https://t.co/A599kjlYsV (This is my island!) pic.twitter.com/vjBhzw1nUa — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) April 2, 2020