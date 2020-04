Animal Crossing: New Horizons, come comportarsi (bene) online

Come i capitoli precedenti, New Horizons permette infatti di invitare i propri amici online , o anche degli sconosciuti, nella vostra casa virtuale, per andare a caccia di insetti insieme, condividere oggetti o anche solo incontrare altri personaggi. In questi casi, quindi, è importante non diventare un ospite sgradito: per questo motivo abbiamo realizzato un nuovo video, con alcuni consigli su cosa è bene fare e cosa, invece, evitare assolutamente.

Animal Crossing: New Horizons è il gioco della quarantena. Ma in tempi di Coronavirus anche le amicizie sono importanti. E cosa c'è di meglio allora che invitare tutti gli amici sulla propria isola non più deserta e condividere insieme qualche ora di gioco spensierato? Beh, cercare di evitare che questo momento di condivisione diventi lo spunto per una rissa. Ovviamente a distanza.

Mi raccomando, però, non rubate interi alberi e, soprattutto, non abbattetene nessuno senza permesso. Anzi, non fate nulla senza permesso, e soprattutto non raccogliete oggetti da terra senza esservi assicurati che siano per voi: potrebbero essere regali lasciati per altri giocatori che abitano sull'isola, o dimenticati dal proprietario. In realtà è semplicemente qualcosa che non vi appartiene, quindi lasciatela dov'è.

Una volta sul posto, poi, r accogliere un po' di frutta non fa mai male. Evitate magari di saccheggiare l'intero raccolto, ma è scontato che andando a trovare un amico prendiate una mela o due. D'altronde è un ottimo modo per portare piante esotiche sulla propria isola e avere così delle stelline extra.

In secondo luogo, parlate con i vostri amici prima di andarli a trovare: se potete stabilire in anticipo dei confini e limiti precisi con i diretti interessati diventa tutto più facile.

La prima cosa che dovreste fare è iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanellina delle notifiche. In realtà questo non c'entra molto con l'argomento di oggi, ma è sempre bene ricordarvelo.

Ricordatevi invece di visitare tutti i negozi sull'isola, perché potreste trovare oggetti che non trovereste sulla vostra. Nel farlo state attenti a dove mettete i piedi: calpestare un campo fiorito in piena corsa potrebbe danneggiare un intero giardino. Certo, non lo rovinerete per sempre distruggendo le piante come accadeva in passato, ma è comunque qualcosa che potrebbe dare fastidio... molto fastidio, al padrone di case.

Evitate anche scherzi sciocchi durante un momento di pesca o cattura di insetti: magari il più delle volte risulteranno innocenti, ma può capitare che facciano scappare delle creature rare e difficili da trovare. Quindi cercate passatempi meno odiosi.

Infine, non andate a trovare gli amici a mani vuote: portate un regalo con voi, oppure ricordatevi di inviare un bigliettino con un piccolo presente non appena sarete tornati a casa. Ah, e ricordate anche di non partire senza salutare. Quando ve ne andate, infatti, si resettano tutte le attività dell'isola, interrompendo di fatto qualsiasi cosa stia facendo il vostro amico.