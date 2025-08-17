Dragon Ball: Sparking! Zero rivela risoluzione e frame rate su Nintendo Switch 1 e 2

Bandai Namco ha rivelato le informazioni relative a risoluzione e frame rate di Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, e a quanto pare entrambe le versioni dovranno sottostare a limiti abbastanza stretti.

Il gioco sarà bloccato a 30 fps su tutte e due le console, ed è probabilmente questo l'aspetto che più sta indisponendo gli appassionati, che speravano nei 60 fotogrammi quantomeno su Nintendo Switch 2 e magari nell'impiego del DLSS, che però potrebbe non essere supportato.

Sulla nuova console Nintendo, Sparking! Zero utilizzerà una risoluzione dinamica con un valore massimo pari a 810p, sia nella modalità docked che portatile, sarà compatibile con l'HDR e girerà appunto a 30 frame al secondo.

Per quanto riguarda invece l'originale Nintendo Switch si parla di 720p in modalità docked e 480p in modaità portatile, ma in questo caso fissi e non variabili, con un frame rate fissato a 30 fotogrammi che però in alcuni frangenti potrebbero scendere a 24 e senza il supporto dell'HDR.