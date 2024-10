È nato proprio così, nel 2005, il primo episodio di Dragon Ball Z: Sparking! Approdato in occidente con il titolo di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, il gioco ha esplorato in maniera entusiasmante le possibilità offerte dalle tre dimensioni per rappresentare al meglio i combattimenti di Dragon Ball e posto le basi per un impianto che sarebbe poi stato ripreso da numerosi altri anime fighter, in maniera più o meno valida.

Sì, inizialmente le trasposizioni dedicate all'opera del compianto Akira Toriyama hanno puntato sul genere dei picchiaduro a incontri (quando non su quello dei giochi di ruolo a turni), ma non appena la tecnologia ha consentito una gestione efficace degli scenari tridimensionali l'allora Bandai (oggi Bandai Namco) ha affidato all'allora Spike (oggi Spike Chunsoft) la realizzazione di un videogioco che potesse catturare davvero lo spirito dei combattimenti fra i Guerrieri Z .

Una devastante Kamehameha che apre il cielo dopo aver mancato l'obiettivo, che si è mosso a velocità supersonica all'ultimo istante per comparire alle spalle dell'avversario e affondare a sua volta un colpo micidiale, proiettandolo fra le strutture rocciose di un desolato deserto e facendole esplodere in mille pezzi all'impatto: è stato chiaro fin da subito che quella degli arena fighter fosse la dimensione ideale per i giochi di Dragon Ball .

Gameplay, personaggi e novità di un atteso ritorno

Nel corso degli anni abbiamo maturato un'opinione piuttosto chiara in merito alla vera natura degli arena fighter, specie quelli a tema anime. Diciamo che si tratta di prodotti estremamente accessibili, che non possono in alcun modo vantare lo spessore di un picchiaduro a incontri o di un action RPG di quelli più raffinati, e preferiscono dunque mettere le proprie meccaniche a supporto di un deciso fanservice.

L'obiettivo di giochi come Dragon Ball: Sparking! Zero è infatti portare sullo schermo scontri che siano davvero fedeli a quelli visti negli anime più spettacolari, e per raggiungere tale obiettivo gli sviluppatori hanno messo in campo una serie di attenzioni e di assistenze, chiamiamole così, pensate proprio per evitare che la grande libertà offerta da un campo di battaglia virtualmente infinito vada a diluire il ritmo dell'azione o si traduca in frustranti inseguimenti.

Dall'aggancio automatico dell'avversario agli aiuti supplementari che è eventualmente possibile attivare dalle opzioni, il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi si sforza di mettere sul tavolo due diverse chiavi di lettura. La prima, più immediata e semplice possibile, è fatta di combo quasi sempre uguali che vengono inframezzate dalla collaudata meccanica del caricamento del ki per emettere colpi energetici anche a lunga distanza.

Il feroce scontro fra Goku e Freezer in Dragon Ball: Sparking! Zero

La seconda, se vogliamo più tecnica e complessa, implica l'esecuzione di manovre differenti, almeno tre tipologie di contrattacchi al limite, scatti rapidissimi per ridurre le distanze, prese e proiezioni, schivate supersoniche per portarci alle spalle dell'avversario, parate perfette che permettono di deviare persino la più impressionante delle Kamehameha e naturalmente trasformazioni e fusioni per aprire la strada ad approcci inediti.

L'impianto funziona in entrambi i casi e consente di mettere in scena scambi assolutamente entusiasmanti, fatti anche di svariati rovesciamenti di fronte finché uno dei due contendenti non riesce ad affondare il colpo decisivo, lanciare il nemico verso il terreno ed emettere una potentissima onda d'energia che lo colpisca prima ancora che tocchi terra, in un'esplosione di fumo e detriti che cambia il volto dello scenario.

Goku lancia una potente Kamehameha in Dragon Ball: Sparking! Zero

Certo, vi capiterà di imbattervi anche in personaggi meno accondiscendenti, diciamo così: guerrieri bilanciati in maniera forse troppo aggressiva, capaci di schivare sistematicamente i vostri colpi e di agganciarvi alle spalle con una combinazione infinita a cui è davvero difficile sottrarsi, e che può condurre addirittura a un frustrante e repentino game over.

Queste situazioni portano a galla gli inevitabili limiti di un sistema di combattimento privo di vincoli spaziali, ma per fortuna non si verificano troppo spesso e hanno un'incidenza minore sull'esperienza rispetto a quelli che sono invece i vantaggi e le novità di un roster letteralmente gigantesco, composto da oltre centottanta fra personaggi e varianti.

Nappa e Vegeta arrivano sulla Terra in Dragon Ball: Sparking! Zero

L'interfaccia della schermata di selezione non è bellissima, anzi, ma l'elenco dei combattenti appare davvero completo già al lancio (ulteriori aggiunte arriveranno tramite DLC) e include quasi venti modelli di Goku nelle sue varie trasformazioni, tutte le Fusioni che si siano mai viste in Dragon Ball (inclusi GT e Super), nemici iconici come Cell, Freezer e Majin Bu, gli Androidi, la Squadra Ginew, Broly, i "cloni" non canonici dei lungometraggi e i rappresentanti dei dodici universi.

È importante notare che gli sviluppatori non hanno semplicemente inserito più personaggi possibile per far numero, ma hanno dotato ogni guerriero di un repertorio di mosse differente e di una velocità d'esecuzione dei movimenti che riuscisse a esprimere il loro livello: il risultato finale non è ovviamente paragonabile al grado di caratterizzazione di un picchiaduro più classico in stile Dragon Ball FighterZ, ma c'è differenza fra controllare Goku o Freezer, e tanto basta.

Piccolo si prepara a scagliare il suo Makankosappo in Dragon Ball: Sparking! Zero

Rispetto alla trilogia originale di Budokai Tenkaichi, le novità lato gameplay si esprimono nel maggior spessore tecnico a cui abbiamo accennato in precedenza, in una messa in scena delle mosse speciali davvero di grande impatto visivo (probabilmente l'aspetto più curato del gioco) e nell'introduzione delle abilità, che possono essere attivate tramite un apposito indicatore che si ricarica col tempo e permettono di ottenere vantaggi o eseguire azioni extra che in alcuni casi determinano un cambiamento anche nello scenario.

Certo, arrivare a muoversi nella mappa con un relativo grado di sicurezza e agilità non è facilissimo, visto che il gioco riprende un layout dei comandi che appare ormai parecchio distante dalle convenzioni moderne, con i dorsali di sinistra per regolare l'altezza del volo, quelli di destra per parare e caricare il ki, mentre i pulsanti centrali servono per l'attacco di base, lo scatto e l'emissione di piccoli colpi di energia. Al d-pad è assegnata l'attivazione delle abilità e delle trasformazioni o fusioni, quando disponibili. Ad ogni modo, volendo ogni singolo comando può essere modificato dalle opzioni.

Uno scambio di combo fra Gohan e Darbura in Dragon Ball: Sparking! Zero

Le possibilità che Dragon Ball: Sparking! Zero mette a disposizione sono effettivamente tante e starà a noi sfruttarle in maniera approfondita oppure optare per un approccio più immediato e superficiale. Quel che è certo è che mettere a segno determinate mosse restituisce una grandissima soddisfazione e vederle portate sullo schermo in questa maniera rappresenta probabilmente tutto ciò che i tantissimi fan di Dragon Ball hanno sempre desiderato.