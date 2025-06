Dragon Ball: Sparking! Zero accoglie Shallot da Dragon Ball Legends: è disponibile da oggi

Shallot è un Saying del passato che proviene dal pienata Sadala del Settimo Universo, secondo la sua storia creata appositamente per Legends, ed è il fratello gemello di Giblet.

Si tratta di un personaggio proveniente direttamente da un altro videogioco, creato appositamente per Dragon Ball Legends , il multiplayer free-to-play sviluppato da Dimps, dunque non appartiene alla tradizione canonica della serie, ma è una sorta di cross-over che per alcuni fan potrebbe avere un notevole interesse.

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, Dragon Ball: Sparking! Zero arricchisce il roster dei personaggi utilizzabili con l'arrivo di Shallot , un combattente che arriva da Dragon Ball Legends e risulta pertanto un'aggiunta interessante al cast, disponibile da oggi.

Un combattente con del potenziale

Shallot è stato annunciato come DLC qualche giorno fa e risulta disponibile da oggi all'interno di Dragon Ball: Sparking! Zero, sebbene coloro che possiedono il Season Pass o la Ultimate Edition siano stati in grado di utilizzarlo fin dal 23 giugno grazie all'accesso anticipato.

Anche questi discende dal Super Saiyan God ed è in grado di effettuare le trasformazioni tipiche ma la sua particolarità è il fatto di appartenente a una lontana epoca passata, dunque viene in un certo senso "evocato" per prendere parte al Torneo del Tempo.

In questa situazione può competere con combattenti che arrivano da altri piani temporali, e in generale arriva su Dragon Ball: Sparking! Zero con un suo set di mosse particolari.

È un personaggio che ha destato una certa curiosità con il suo lancio all'interno di Legends, e Bandai Namco ha voluto approfondirlo con questa nuova uscita specifica.