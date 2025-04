Dragon Ball: Sparking! Zero è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Dragon Ball: Sparking! Zero è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 39% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma ; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 79.99€.

Che gioco è Dragon Ball: Sparking! Zero

Nella nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero vi spieghiamo che "il pacchetto è un vero e proprio concentrato di contenuti, destinato anche a crescere grazie ai giocatori (vedi le battaglie personalizzate), e in questo riuscito mix spicca l'ottimo lavoro svolto con le storie alternative degli Episodi Sparking, capaci di aggiungere freschezza e interesse a un percorso narrativo che ormai conosciamo fin troppo bene."

Dragon Ball: Sparking! Zero è un picchiaduro della serie nota in occidente come Budokai Tenkaichi. Possiamo vestire i panni di tantissimi personaggi della serie, in tante loro versioni, e mettere in scena epici combattimenti contro il computer o contro altri giocatori.