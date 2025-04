Dragon Ball: Sparking! Zero è stato classificato per Nintendo Switch 2, presto l'annuncio ufficiale

La versione Nintendo Switch 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero è stato aggiunto al database della General Authority for Media Regulation dell'Arabia Saudita. Bandai Namco non ha mai confermato una conversione per la nuova console di Nintendo, dunque questa classificazione potrebbe aver anticipato un possibile annuncio in pompa magna.

Infatti, questo processo rappresenta una tappa imprescindibile prima della distribuzione, che viene effettuata quando la creazione di un videogioco è ultimata o quasi completata. In precedenza, sono stati diversi gli esempi di giochi che, dopo la valutazione da parte di enti analoghi, sono stati messi in commercio o presentati al pubblico entro pochi mesi o addirittura settimane. Un esempio recente è Ghost of Yotei, classificato a Taiwan poche ore prima dell'annuncio della data di uscita.