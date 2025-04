Ghost of Yotei è stato classificato a Taiwan, presto l'annuncio della data di uscita su PS5?

Come segnalato da Genki, la Taiwan Entertainment Software Rating Information (TESRI) ha aggiunto al proprio database la classificazione di Ghost of Yotei , il che suggerisce che l'annuncio della data di uscita della nuova esclusiva PS5 di Sucker Punch potrebbe essere relativamente vicino.

Presto uno State of Play o un PlayStation Showcase?

Per quanto riguarda Ghost of Yotei nello specifico, sappiamo già che il gioco arriverà in esclusiva su PS5 durante il corso del 2025, ma per il momento non è stata ancora indicata una data di uscita precisa. La classificazione del TESRI potrebbe aver anticipato un annuncio in programma per un nuovo State of Play o un PlayStation Showcase.

A ogni modo, è improbabile che il gioco arrivi nei negozi prima dell'estate, considerando che il 26 giugno è fissato il lancio di Death Stranding 2: On the Beach e prima di questa data mancherebbe il tempo necessario per pubblicizzare il titolo a dovere e potrebbe oscurare più del necessario Days Gone Remastered. D'altro canto è plausibile anche che Sony voglia evitare il periodo autunnale e il lancio di GTA 6. Ovviamente, siamo nel reame delle ipotesi e delle speculazioni, non ci resta che attendere novità direttamente da fonti ufficiali.