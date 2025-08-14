Ghost of Yotei mostra in azione la Yari con un trailer del gameplay

Restano quindi due soli bersagli: il primo viene atterrato con un calcio e finito con la Yari, mentre per il secondo Atsu si inventa un tocco di classe: prima lo stordisce con della polvere, poi lo colpisce di modo da farlo precipitare giù dal ponte .

Altri tre nemici cadono nel giro di pochi istanti, falciati letteralmente dalla lama della lancia di Atsu, che effettua una spettacolare concatenazione e nel mentre si produce anche in una parata perfetta , che apre la guardia dell'avversario lasciandolo alla sua mercé.

Un arsenale davvero interessante

Ghost of Yotei non vi obbligherà a imparare a usare tutte le armi, ma dovreste proprio farlo e questo trailer lo conferma: ogni strumento a disposizione di Atsu possiede caratteristiche e capacità in grado di elevare il gameplay e aggiungere varietà ai combattimenti.

Oltre alla Yari, la protagonista del nuovo titolo di Sucker Punch potrà utilizzare una Katana, una Doppia Katana, una Odachi e una Kusarigama, così da sfruttare stili, posizioni e velocità differenti in base alla situazione.