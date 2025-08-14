Ghost of Yotei mostra in azione la Yari con un trailer del gameplay

Il nuovo trailer del gameplay di Ghost of Yotei mostra in azione la Yari, una potente lancia che Atsu può brandire quando vuole mantenere una certa distanza dai propri avversari, infliggendo colpi mortali grazie allo straordinario allungo che questo strumento mette a disposizione.
Nel breve video, la protagonista di Ghost of Yotei sfodera la Yari in prossimità di un ponte presidiato dai nemici, partendo subito con un attacco caricato che infilza senza pietà il primo bersaglio, lanciandolo in aria fra spettacolari schizzi di sangue che imbrattano il legno.
Altri tre nemici cadono nel giro di pochi istanti, falciati letteralmente dalla lama della lancia di Atsu, che effettua una spettacolare concatenazione e nel mentre si produce anche in una parata perfetta, che apre la guardia dell'avversario lasciandolo alla sua mercé.
Restano quindi due soli bersagli: il primo viene atterrato con un calcio e finito con la Yari, mentre per il secondo Atsu si inventa un tocco di classe: prima lo stordisce con della polvere, poi lo colpisce di modo da farlo precipitare giù dal ponte.
Un arsenale davvero interessante
Ghost of Yotei non vi obbligherà a imparare a usare tutte le armi, ma dovreste proprio farlo e questo trailer lo conferma: ogni strumento a disposizione di Atsu possiede caratteristiche e capacità in grado di elevare il gameplay e aggiungere varietà ai combattimenti.
Oltre alla Yari, la protagonista del nuovo titolo di Sucker Punch potrà utilizzare una Katana, una Doppia Katana, una Odachi e una Kusarigama, così da sfruttare stili, posizioni e velocità differenti in base alla situazione.