Il nuovo trailer di Dying Light: The Beast viene narrato da un castoro gigante

Techland ha pubblicato un nuovo trailer di Dying Light: The Beast e ha scelto l'inquietante castoro gigante Bober the Beaver per presentarlo. Si tratta del resto della guida turistica ufficiale di Castor Woods, dunque chi meglio di lui potrebbe conoscere gli scenari del gioco?

La giornata può iniziare con una bella dose di cardio mattutino, dice Bober nel video, mentre le sequenze mostrano il nostro personaggio impegnato in una frenetica corsa per sfuggire a un gruppo di zombie che vogliono azzannarlo.

E poi? Si passa agli eventi sportivi, che di sportivo però hanno solo l'equipaggiamento: una mazza da baseball in metallo e un campo di calcetto che ben presto si colora del sangue dei non-morti che vengono fatti a pezzi dal protagonista di Dying Light: The Beast.

Gli amanti della precisione potranno cimentarsi nel tiro con l'arco, dice ancora Bober, ma chi preferisce strumenti più moderni può provare il tiro a segno con un'ampia gamma di armi e distanze, sempre in sicurezza e sotto la supervisione di istruttori esperti. Certo, come no.