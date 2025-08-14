Il nuovo trailer di Dying Light: The Beast viene narrato da un castoro gigante

Techland ha pubblicato un nuovo trailer di Dying Light: The Beast e ha scelto l'inquietante castoro gigante Bober the Beaver per presentarlo. Si tratta del resto della guida turistica ufficiale di Castor Woods, dunque chi meglio di lui potrebbe conoscere gli scenari del gioco?
La giornata può iniziare con una bella dose di cardio mattutino, dice Bober nel video, mentre le sequenze mostrano il nostro personaggio impegnato in una frenetica corsa per sfuggire a un gruppo di zombie che vogliono azzannarlo.
E poi? Si passa agli eventi sportivi, che di sportivo però hanno solo l'equipaggiamento: una mazza da baseball in metallo e un campo di calcetto che ben presto si colora del sangue dei non-morti che vengono fatti a pezzi dal protagonista di Dying Light: The Beast.
Gli amanti della precisione potranno cimentarsi nel tiro con l'arco, dice ancora Bober, ma chi preferisce strumenti più moderni può provare il tiro a segno con un'ampia gamma di armi e distanze, sempre in sicurezza e sotto la supervisione di istruttori esperti. Certo, come no.
Le altre attività di Castor Woods
In arrivo il 19 settembre, Dying Light: The Beast ci metterà anche stavolta a disposizione una vettura, che nel trailer "turistico" che trovate qui sotto diventa il mezzo tramite cui potremo effettuare emozionanti escursioni offroad. Non fate caso agli zombie schiacciati lungo il percorso.
Non mancano tuttavia attività più rilassanti: i laboratori artigianali permettono di imparare tecniche come la lavorazione del vetro o la creazione di souvenir personalizzati, magari mentre sullo sfondo compare un suggestivo tramonto, che potremo osservare dalla cima di una collina. Romantico, vero?
Peccato solo che, una volta calato il sole, Castor Woods si trasformi in una località ancora più piena di vita... o di non-vita, per essere precisi.