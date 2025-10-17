La roadmap di Dying Light: The Beast conferma l'arrivo di alcune importanti novità

Non è finita qui: fino al 23 ottobre i giocatori di Dying Light: The Beast potranno cimentarsi con nuovi eventi della community che prevedono un paio di obiettivi che sono tutto un programma: tagliare dai trenta ai sessanta milioni di arti per ricevere speciali ricompense.

I fan di Dying Light The Beast stanno giocando tantissimo e ammazzando zombie a raffica: i dati ufficiali

Fra le altre novità confermate da Techland spiccano i Livelli Leggenda, una serie di nuove esecuzioni con le armi, miglioramenti grafici e quality of life, e infine una speciale collaborazione con PUBG Mobile che segnerà un crossover fra i due franchise.

La tabella di marcia annunciata dal team di sviluppo sarà composta da undici aggiornamenti settimanali che andranno a introdurre man mano nuovi contenuti per l'action survival a base di zombie che ha segnato il ritorno di Kyle Crane, protagonista del capitolo originale.

Techland ha rivelato i dettagli relativi alla roadmap di Dying Light: The Beast , confermando l'arrivo di alcune importanti novità , fra cui la modalità New Game Plus, il livello di difficoltà Nightmare e l'implementazione del ray tracing su PC.

Un grande ritorno

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di Dying Light: The Beast, l'ultimo capitolo della serie targata Techland torna per molti versi alle proprie origini, rendendo i combattimenti ancora più viscerali e riportando Kyle Crane al centro della scena.

Il risultato è un'esperienza open world piena di cose da fare, segreti da scoprire, personaggi con cui interagire e, naturalmente, orde sconfinate di morti viventi da fare a pezzi o da cui fuggire a gambe levate.