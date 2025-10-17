Nintendo Switch 2 punta a 25 milioni di unità prodotte entro marzo 2026, per Bloomberg

Nintendo Switch 2 si sta rivelando un successo e tanti appassionati hanno comprato la console in questi primi mesi (in particolar modo con il conveniente Mario Kart World in bundle). Ovviamente dal punto di vista di Nintendo siamo solo all'inizio e, secondo quanto rivelato dalla testata americana Bloomberg, ha alti obiettivi a breve termine.

Pare infatti che Nintendo abbia intenzione di produrre fino a 25 milioni di unità di Nintendo Switch 2 entro la fine di marzo 2026, ovvero entro la fine dell'anno fiscale in corso.