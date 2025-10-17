Nintendo Switch 2 punta a 25 milioni di unità prodotte entro marzo 2026, per Bloomberg

Nintendo Switch 2 si sta rivelando un successo e tanti appassionati hanno comprato la console in questi primi mesi (in particolar modo con il conveniente Mario Kart World in bundle). Ovviamente dal punto di vista di Nintendo siamo solo all'inizio e, secondo quanto rivelato dalla testata americana Bloomberg, ha alti obiettivi a breve termine.
Pare infatti che Nintendo abbia intenzione di produrre fino a 25 milioni di unità di Nintendo Switch 2 entro la fine di marzo 2026, ovvero entro la fine dell'anno fiscale in corso.
Le potenziali vendite di Nintendo Switch 2
Ovviamente non significa che intende vendere tutte queste unità entro marzo 2026, ma le stime di vendita degli analisti non sono poi troppo diverse. Infatti, ci si aspetta che la compagnia riesca a piazzare nelle case dei giocatori 17,6 milioni di Nintendo Switch 2 entro la fine dell'anno fiscale, ma secondo Bloomberg potrebbe superare le aspettative e arrivare anche a 20 milioni di unità.
Tutte le unità "in avanzo" sarebbero inoltre già pronte per l'inizio del successivo anno fiscale, così da garantire la disponibilità man mano che nuovi giochi escono e nuovi utenti vengono attirati verso la nuova generazione della compagnia di Kyoto.
Considerando che le vendite di Nintendo Switch 2 sono del 77% superiori a quelle della precedente console del 2017, negli USA secondo i dati di Circana, Nintendo dovrebbe riuscire a ottenere ottimi risultati sul breve termine. L'arrivo di Leggende Pokémon Z-A e poi di Metroid Prime 4 Beyond, ad esempio, dovrebbero dare una ulteriore spinta.
