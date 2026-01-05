Gli Sconti di Gennaio del PlayStation Store si espandono con migliaia di nuove offerte

Il PlayStation Store di Sony si è aggiornato oggi ampliando ulteriormente la già ricca selezione degli Sconti di Gennaio, con l'aggiunta di migliaia di nuove offerte su giochi PS4 e PS5. Vediamo alcune delle novità più interessanti.
Tra le nuove aggiunte troviamo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a 47,99 euro contro i canonici 79,99 euro, il prezzo più basso mai registrato finora sul PS Store. Cambiando completamente genere, Metaphor: ReFantazio è ora disponibile a metà prezzo e può essere vostro per soli 34,99 euro.
Altre promozioni aggiunte oggi
Dalle infiltrazioni e le lotte di potere passiamo all'azione frenetica di DOOM: The Dark Ages. L'ultima fatica di id Software è proposta a 39,99 euro con uno sconto del 50%, mentre il precedente episodio, DOOM Eternal, scende a 9,99 euro. Importante ribasso anche per Like a Dragon: Infinite Wealth, ora acquistabile a soli 20,99 euro.
Si abbassa il prezzo anche dell'acclamato roguelite Absolum, disponibile a 19,99 euro grazie a uno sconto del 20%. Segnaliamo inoltre Horizon Forbidden West a 39,59 euro (-34%), Hogwarts Legacy Deluxe Edition a 12,74 euro (-85%), Stellar Blade a 49,59 euro (-38%) e il bundle con i due Red Dead Redemption a 39,99 euro (-60%).
Le nuove offerte aggiunte agli Sconti di Gennaio saranno valide fino alle 01:59 italiane del 22 gennaio. Segnaliamo che sono ancora attive anche le precedenti promozioni, ma solo fino all'8 gennaio. Trovate il catalogo al completo a questo indirizzo.