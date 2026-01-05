4

Gli Sconti di Gennaio del PlayStation Store si espandono con migliaia di nuove offerte

Il già ampio catalogo degli Sconti di Gennaio del PlayStation Store si espande ulteriormente oggi con migliaia di nuove promozioni su giochi e DLC per PS4 e PS5.

05/01/2026
Il PlayStation Store di Sony si è aggiornato oggi ampliando ulteriormente la già ricca selezione degli Sconti di Gennaio, con l'aggiunta di migliaia di nuove offerte su giochi PS4 e PS5. Vediamo alcune delle novità più interessanti.

Tra le nuove aggiunte troviamo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a 47,99 euro contro i canonici 79,99 euro, il prezzo più basso mai registrato finora sul PS Store. Cambiando completamente genere, Metaphor: ReFantazio è ora disponibile a metà prezzo e può essere vostro per soli 34,99 euro.

Altre promozioni aggiunte oggi

Dalle infiltrazioni e le lotte di potere passiamo all'azione frenetica di DOOM: The Dark Ages. L'ultima fatica di id Software è proposta a 39,99 euro con uno sconto del 50%, mentre il precedente episodio, DOOM Eternal, scende a 9,99 euro. Importante ribasso anche per Like a Dragon: Infinite Wealth, ora acquistabile a soli 20,99 euro.

Si abbassa il prezzo anche dell'acclamato roguelite Absolum, disponibile a 19,99 euro grazie a uno sconto del 20%. Segnaliamo inoltre Horizon Forbidden West a 39,59 euro (-34%), Hogwarts Legacy Deluxe Edition a 12,74 euro (-85%), Stellar Blade a 49,59 euro (-38%) e il bundle con i due Red Dead Redemption a 39,99 euro (-60%).

Le nuove offerte aggiunte agli Sconti di Gennaio saranno valide fino alle 01:59 italiane del 22 gennaio. Segnaliamo che sono ancora attive anche le precedenti promozioni, ma solo fino all'8 gennaio. Trovate il catalogo al completo a questo indirizzo.

