SanDisk riorganizza la sua linea di SSD: nasce la nuova famiglia Optimus, addio WD Blue e Black

SanDisk ha annunciato al CES 2026 una profonda riorganizzazione della propria offerta di SSD consumer, introducendo la nuova famiglia Optimus e abbandonando definitivamente le storiche denominazioni WD Blue e WD Black. Il cambiamento non rappresenta una svolta tecnologica, ma segna un passaggio chiave nella ridefinizione dell'identità del marchio dopo la separazione da Western Digital. Per anni Western Digital ha operato come un gruppo fortemente integrato, capace di presidiare l'intero mercato dello storage, dagli hard disk tradizionali fino alle soluzioni basate su memoria NAND. Questa convivenza, se da un lato ha garantito un'offerta completa, dall'altro ha generato una crescente complessità industriale e strategica.

La nuova linea di SSD SanDisk dopo la separazione da Western Digital Il processo di separazione, avviato nel 2023 e formalizzato alla fine del 2024, ha portato a una netta divisione delle attività: SanDisk ha assunto il controllo totale del portafoglio flash, mentre Western Digital ha mantenuto il focus sugli HDD e sulle piattaforme correlate. In questo nuovo contesto nasce la linea di SSD Optimus, che diventa il marchio unico sotto cui confluisce l'intera offerta di SSD interni consumer di SanDisk. PS5 e PC sotto steroidi: cosa significa gestire 80 giochi su un SSD da 8 TB che costa 1.000 euro La base della gamma è rappresentata da Optimus che si rivolge a creator, professionisti e utenti evoluti alla ricerca di un buon equilibrio tra prestazioni, affidabilità e prezzo. Il livello intermedio è Optimus GX, orientato al gaming. Al vertice si colloca Optimus GX Pro, la proposta più avanzata, progettata per workstation, PC ad alte prestazioni e carichi di lavoro professionali.