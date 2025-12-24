PS5 e PC sotto steroidi: cosa significa gestire 80 giochi su un SSD da 8 TB che costa 1.000 euro

Avere 8 TB per giocare su PC o su PS5 sembra un vero spreco . Almeno finché non si inizia a fare i conti con le dimensioni dei giochi moderni. Oggi un AAA può sfondare i 100 GB senza nemmeno impegnarsi troppo, e saghe come Call of Duty o Final Fantasy arrivano tranquillamente a inghiottire centinaia di gigabyte tra texture, pacchetti opzionali e aggiornamenti. Risultato: la libreria diventa un Tetris continuo. Con un SSD PCIe 5.0 da 8 TB, come il 9100 PRO da poco messo in commercio da Samsung, questa storia cambia completamente. Certo, per dare la misura dell'investimento, con il prezzo di questo singolo SSD da 8 TB ci si possono comprare due PS5 Slim Digital nuove di zecca e avanzano più o meno 300 euro (quasi una terza console). Ma la proporzione non mette subito le cose in chiaro: quello che si paga è la comodità estrema di avere praticamente tutto installato, per mesi, senza toccare nulla. E il concetto di spazio infinito diventa più di una metafora.

Chi registra gameplay può farlo in 4K, per ore, senza preoccuparsi, per poi lavorare di editing in progetti pesanti. L'unico aspetto che non si può ignorare è il calore: con un SSD PCIe Gen 5, infatti, il dissipatore non è opzionale.

Su PC, un SSD enorme è una comodità brutale. Innanzitutto non serve più alcun juggling tra Steam, Epic, Ubisoft, Game Pass e altre piattaforme . Si possono tenere installate intere saghe senza toccare nulla e anche le mod non sono più un problema. Vogliamo installare un texture pack da 50 GB? Ok, che volete che sia.

Il bello è che non sono opzioni alternative: con 8 TB si può tenere tutto insieme, non serve decidere cosa tenere e cosa sacrificare. Lo si tiene, basta. E non si perdono più ore a reinstallare giochi perché torna voglia di rigiocare a qualcosa al volo.

SSD Gen 4 vs. Gen 5: cosa cambia davvero nel gaming

Sulla carta, il salto prestazionale tra SSD Gen 4 e Gen 5 è enorme. Gli SSD PCIe 4.0, che rappresentano oggi lo standard per i PC di fascia alta e per console come PS5, hanno raggiunto il loro limite teorico toccando velocità di lettura sequenziale fino a 7.400 - 7.500 MB/s. Gli SSD PCIe 5.0 invece, hanno infranto questa barriera partendo da 10.000 MB/s e arrivando con gli ultimi modelli (come il PNY CS3250) a sfiorare i 14.500 MB/s. In pratica, la Gen 5 raddoppia la capacità di spostare dati grezzi rispetto alla generazione precedente.

Le velocità di picco dell'SSD Samsung 9100 PRO Gen 5

Se guardiamo questi numeri sembrerebbe che i giochi debbano caricarsi nella metà del tempo, ma nel gaming la realtà è ben diversa. Il collo di bottiglia infatti, ormai non è più l'SSD: quando si avvia un gioco, il computer non deve solo "leggere" i dati, ma deve anche decomprimerli e processarli. Con un SSD Gen 4 siamo già così veloci che il disco passa il tempo ad "aspettare" che il processore finisca il suo lavoro. Passare a un Gen 5 riduce questa attesa di millesimi di secondo, rendendo il vantaggio impercettibile a occhio nudo (parliamo spesso di differenze tra 0,5 e 1 secondo su un caricamento di 10 secondi).

I numeri mostruosi poi, si riferiscono alla lettura sequenziale, ovvero allo spostare un unico file enorme. I giochi, però, caricano migliaia di piccoli file sparsi (texture, audio, modelli), un'operazione chiamata lettura casuale. In questo specifico compito, gli SSD Gen 5 sono più veloci dei Gen 4, ma non del doppio: il miglioramento è molto più contenuto. Un aspetto critico dei nuovi SSD Gen 5 inoltre, è che scaldano moltissimo per mantenere certe velocità. Spesso richiedono dissipatori importanti, in alcuni modelli più datati avevamo persino delle ventoline, mentre un Gen 4 è molto più facile da gestire e rimane fresco più a lungo sotto stress.

L'SSD PNY CS3150-HS da 1 TB aveva due ventoline integrate nel dissipatore

Il salto tra PCIe 4.0 e PCIe 5.0 insomma, non trasforma magicamente i giochi. Ci sono però due differenze concrete. I tempi di caricamento, per esempio, sono più stabili, soprattutto negli open world che lavorano con lo streaming di asset in tempo reale. Anche la gestione delle texture è quindi più pulita, con meno micro pop-in nelle scene pesanti. Con i giochi futuri, basati sempre più sul caricamento continuo da SSD, questa velocità inizierà a contare molto di più.