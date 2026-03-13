Il ROG Flow Z13 ispirato a Death Stranding è un vero gioiello: vediamolo da vicino

Basata sulla configurazione più performante della serie Z13 con APU AMD Ryzen AI Max 395 Plus e 128 GB di RAM, l'edizione KJP monta anche 1 TB di SSD e propone una dotazione che va oltre la semplice estetica. Il prezzo di lancio è fissato a 4.099€ e include un codice Steam per Death Stranding 2, distribuito tramite l'app Armoury Crate.

Una nuova collaborazione tra ASUS e Kojima Productions ha portato alla nascita dell' edizione limitata ROG Flow Z13-KJP , un dispositivo che unisce potenza, stile e riferimenti all'universo creativo di Hideo Kojima e Yoji Shinkawa, noti per Death Stranding. Il tablet, già di per sé una proposta fuori dall'ordinario nel segmento gaming, viene reinterpretato con linee estetiche metalliche, grafiche tematiche e dettagli visivi unici pensati per richiamare l'immaginario del mondo narrativo.

Un "tablet" da gaming per collezionisti

Il design del ROG Flow Z13-KJP rappresenta la parte più distintiva della serie. Il telaio in "decennium gold" anodizzato offre una finitura diversa dal modello standard, con una superficie più liscia e un aspetto ricercato.

Sul retro trova posto un pannello in fibra di carbonio e una decorazione formata da linee dorate e aperture della scocca che richiamano paesaggi montani simili a quelli visti in Death Stranding. Li potete ammirare in ogni angolo nelle foto scattate in redazione dal nostro Jacopo Di Giuli.

Anche l'alimentatore è personalizzato con un motivo dedicato a Ludens, mentre mouse e cuffie adottano una combinazione di nero, bianco e oro con dettagli illuminati e simboli dello studio di Kojima.

La disponibilità è limitata, anche se ASUS non ha comunicato il numero esatto di unità previste. La collezione comprende accessori abbinati, come le versioni KJP delle cuffie ROG Delta II, del mouse ROG Keris II Origin e del tappetino ROG Scabbard II XXL, acquistabili separatamente. Anche questi li potete ammirare nella ricca galleria qui sotto.

Il prezzo consigliato è di 329€ per il modello ROG DELTA II-KJP, 189,90€ per il modello ROG KERIS II ORIGIN-KJP e 59,90€ per il modello ROG SCABBARD II-KJP.

Il tablet e gli accessori sono ricoperti di scritte pseudo-tecniche e riferimenti all'immaginario sci-fi militare tipico delle opere di Shinkawa. Non hanno alcuna funzione pratica, ma contribuiscono a rafforzare l'estetica complessiva. La frase "For Ludens Who Dare" rielabora lo slogan storico di ROG, mentre la definizione "Extra-vehicular Creative Activity Device" riprende il nome della tuta della mascotte. Il risultato è un insieme coerente e volutamente esuberante, che punta a rendere il dispositivo immediatamente riconoscibile dagli appassionati.

La cura per il dettaglio si estende anche alla dotazione. Il tablet arriva in una valigetta ispirata a quella trasportata nelle illustrazioni ufficiali e include un portachiavi in stile aeronautico, adesivi e una cartolina con i ringraziamenti dei team Asus ROG e KJP. Sul retro della cartolina è stampata una selezione di concept art originali firmati da Shinkawa. La tastiera segue lo stesso schema estetico con tasti bianchi, neri e dorati; ASUS ha inoltre realizzato una serie ultra-limitata di tastiere con keycap metallici riservata allo staff dello studio e a poche attività promozionali.

Anche il software è stato personalizzato. All'avvio, il tablet mostra un'animazione dedicata allo studio di Kojima con un effetto sonoro originale. All'interno di Windows, Armoury Crate e MyAsus riconoscono automaticamente l'edizione KJP e presentano interfacce personalizzate con immagini del dispositivo e dei suoi accessori. Si tratta di aggiunte non indispensabili, ma che contribuiscono a rafforzare la sensazione di avere in mano un prodotto curato in ogni fase del suo sviluppo.

"Ho voluto creare un design che appartenesse ai Ludens e l'ho integrato in questo PC", ha affermato Yoji Shinkawa, "le parti e i design sono ispirati ai Ludens e ne contengono l'essenza".

Vi piace questa edizione da collezione?