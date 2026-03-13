The 7th Guest Remake tenta di modernizzare la storica avventura grafica

L'editore Vertigo Games e lo studio di sviluppo Exkee hanno annunciato The 7th Guest Remake , una nuova versione della storica avventura grafica, che mostrò le potenzialità dei CD-Rom. Uscirà nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC. Sarà acquistabile su Steam ed Epic Games Store.

La storia di The 7th Guest Remake ruota attorno a sei ospiti invitati in una sinistra e imponente dimora, dove qualcosa di oscuro è in agguato: chi è il settimo ospite? Cosa vuole il costruttore di giocattoli Henry da loro? E chi riuscirà a sopravvivere per raccontare la storia?

Nel corso dell'esplorazione della villa infestata, il giocatore dovrà affrontare dei puzzle sempre più complessi, mentre l'ambiente stesso diventerà sempre più oppressivo e inquietante.

Il gioco punta molto sulla narrazione cinematografica con le performance degli attori che sono state registrate in 3D per poi essere inserite nel gioco, così da rendere gli incontri più disturbanti.

Stando a quanto comunicato, puzzle ed enigmi sono stati completamente riprogettati, pur mantenendo molti riferimenti agli originali. Ogni puzzle è integrato nella storia e collegato in qualche modo al passato della magione.

The 7th Guest Remake non va confuso con The 7th Guest: 25th Anniversary Edition, risalente al 2019, che era un'edizione rimasterizzata dell'originale. Sembra invece molto più simile a The 7th Guest VR del 2023, di cui probabilmente riprenderà alcuni elementi. Per inciso, quest'ultimo ha il 92% di recensioni positive su Steam, il che lascia ben sperare anche per il remake.