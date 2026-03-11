Xbox rilancia sulla retrocompatibilità, in arrivo nuovi modi per giocare vecchi titoli

Xbox ha rinnovato il suo impegno sulla retrocompatibilità, annunciando che già da quest'anno renderà disponibili nuovi modi per giocare vecchi titoli, probabilmentre sfruttando l'intelligenza artificiale.
"Ci impegniamo a mantenere i titoli di quattro generazioni di Xbox giocabili ancora per molti anni a venire", si legge nel post pubblicato sul sito ufficiale di Xbox Wire in concomitanza con gli annunci della GDC 2026.
"Come parte del nostro venticinquesimo anniversario, nel corso di quest'anno introdurremo nuovi modi per giocare ad alcuni dei titoli più iconici del nostro passato", si conclude la dichiarazione, che tuttavia non scende in ulteriori dettagli.
Dopo aver comunicato le prime specifiche tecniche di Project Helix, Microsoft ha dunque pensato bene di ribadire l'impegno che ormai da tempo ha assunto nei confronti della retrocompatibilità.
L'intelligenza artificiale per migliorare i vecchi giochi
In contemporanea con l'annuncio che conferma l'arrivo della modalità Xbox sui PC con Windows 11 a partire dal prossimo mese, le parole di Microsoft sembrano suggerire che le voci sulla retrocompatibilità potenziata dall'intelligenza artificiale che circolano da qualche tempo siano fondate.
In pratica l'azienda sembrerebbe aver messo a punto una tecnologia per una retrocompatibilità migliorativa automatica, potenziata appunto dall'IA, che dona ai vecchi giochi un aspetto rinnovato senza richiedere alcun intervento da parte degli sviluppatori.